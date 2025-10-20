¡Se deslinda! Partido Verde niega a José María Tapia, exdirector del Fonden, tras ser señalado por Morena

La polémica en torno a la postulación de José María Tapia Franco, exdirector del Fonden durante el sexenio de Enrique Peña Nieto y señalado de corrupción, escaló a un conflicto abierto entre los partidos de la coalición. Después de que la presidenta de Morena, Luisa Alcalde, pusiera la responsabilidad de la candidatura a la alcaldía de Querétaro al Partido Verde Ecologista de México (PVEM), este último se deslindó también del político.

Este sábado 13 de septiembre recibiremos en Querétaro a nuestra Presidenta, la Dra. Claudia Sheinbaum Pardo @Claudiashein, en su 1er Informe de Gobierno, un ejercicio inédito de rendición de cuentas ante las y los queretanos y ante todo México.



Es un privilegio caminar a su lado… pic.twitter.com/2sE1Mo8X9J — Chema Tapia (@CHEMATAPIA) September 12, 2025

Luisa María Alcalde deslinda a Morena de Chema Tapia, exdirector del Fonden

Con las recientes inundaciones que devastaron al menos cinco estados de la República, surgió el tema del Fondo de Desastres Naturales (Fonden) en la conversación política con el caso de José María Tapia, exdirector de la institución que fue acusada por mismo Morena de corrupción, razón por la cual, el expresidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) eliminó el fideicomiso.

Este un corruptazo… vivió en el PRI y Morena lo arropó…



Chema Tapia, exdirector del Fonden que ahora despecha en Morena. pic.twitter.com/ZldYvHGe1v — Irving (@IrvingPineda) October 15, 2025

Ante esto, la presidenta Claudia Sheinbaum prefirió marcar distancia e indicó que está bien que Morena establezca una comisión para revisar a quién se suma a sus filas y a quién no. La presidenta argumentó que estas decisiones ya no deben ser tomadas por “una sola persona,” sino por un grupo que analice la trayectoria de cada aspirante, pues recordemos que José María Tapia tiene un pasado priista.

Por su parte, la presidenta del partido guinda también se deslindó del expriista: “Aprovechar la oportunidad para informar que, en el caso de esta persona, José María Tapia, que en su momento fue titular del Fonden, no forma parte de Morena. Nosotros ya hicimos incluso un registro en el padrón de nuestro movimiento y no forma parte Morena. Entiendo, como aquí señalas tú, que está en el Partido Verde Ecologista”, dijo en conferencia de prensa.

PVEM también se deslinda de Chema Tapia tras declaraciones de Luisa María Alcalde

Por su parte, el Partido Verde aclaró que “Chema” Tapia no tiene una afiliación directa con su instituto político, desmintiendo que su candidatura haya sido impulsada desde sus filas y en el aire queda la pregunta, ¿quién impulsó la candidatura de José María Tapia?