Fernández Noroña huye del foco: Senador pedirá licencia tras escándalos por vuelos privados y lujos

Gerardo Fernández Noroña, senador de Morena conocido por sus polémicas declaraciones y confrontaciones en el Senado, anunció que solicitará licencia para ausentarse temporalmente de sus funciones legislativas.

La noticia genera atención, pues llega en medio de cuestionamientos sobre su estilo de vida y gastos personales, incluyendo la compra de una mansión millonaria y vuelos privados.

¿Por qué pidió Fernández Noroña licencia en el Senado?

En una transmisión en vivo en Facebook, el legislador confirmó que pedirá licencia, pero no especificó las razones ni la duración de la misma. Noroña adelantó que dará mayores detalles a los medios el martes 21 de octubre a las 11:00 horas. Hasta ahora, se limitó a decir: “será por un tiempo (…) tengo cosas que hacer”.

Cabe recordar que esta posibilidad ya se había mencionado previamente el 14 de octubre, cuando el senador fue cuestionado sobre si donaría parte de su salario a los damnificados por las lluvias recientes en Veracruz, Querétaro y Puebla.

En esa ocasión, Noroña prometió una “sorpresa” que implicaría el cese de percepciones, sin dar más detalles.

El senador de Morena, Gerardo Fernández Noroña,dejará su escaño presuntamente para REFORZAR LA ESTRUCTURA DE MORENA EN CIUDAD DE MÉXICO. Su lugar será ocupado por la EXPRIISTA, Dunia Ludlow.



Fernández Noroña dejará su escaño el jueves y su escrito de solicitud de licencia ya…

Los escándalos de Fernández Noroña

Fernández Noroña ha estado en el centro de la polémica debido a la adquisición de una mansión en Tepoztlán, Morelos, valorada en más de 12 millones de pesos, sus viajes en primera clase y el uso de vuelos privados.

El legislador ha defendido su patrimonio, afirmando que la casa está a crédito y que la crítica surgió tras incluirla en su declaración patrimonial. Asimismo, acusa que existe una “ofensiva durísima” en su contra por parte de medios de comunicación.

¿Cómo funciona la licencia de cargo en México?

El permiso temporal, regulado por el Artículo 12 del Reglamento del Senado de la República, permite a los legisladores separarse de sus funciones de manera momentánea.

Durante este periodo, los senadores cesan en sus responsabilidades representativas y dejan de percibir los derechos inherentes al cargo.

Entre las causas para solicitar la licencia se incluyen enfermedad, maternidad, desempeño de otro cargo público remunerado o postulación a otro puesto de elección popular.