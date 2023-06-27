¿Qué carros descansan el martes 27 de junio por el Hoy No Circula en CDMX y Edomex?

Ya casi es martes y el programa Hoy No Circula mantiene sus horarios habituales de acuerdo al calendario en Ciudad de México y Edomex, pues todos los días hay autos que descansan de manera obligatoria por la implementación del programa, el cual se rige según el número de placa y color del engomado.

Para este martes 27 de junio, los carros que no circulan son todos lo que porten el engomado rosa y que tengan terminación de placas en 7 u 8, siempre y cuando hayan obtenido el holograma 1 o 2 en la última verificación vehicular, ya que te recordamos que los autos con holograma “0" y “00" no tienen ningún tipo de restricción.

Cabe destacar que las restricciones aplican en la CDMX y los 18 municipios conurbados del Edomex, a partir de las 5:00 de la mañana y hasta las 22:00 horas de la noche.

¿Qué autos no circulan el martes 27 de junio?

Autos con holograma 1 o 2:

Terminación de placas 7 u 8.

Engomado color rosa.

Los autos que descansan el martes en CDMX y Edomex|Secretaría del Medio Ambiente

Calendario del Hoy No Circula en CDMX 2023

¡Atención! Este es el calendario completo del Hoy No Circula en la CDMX y Edomex, ya que cada día tiene distintas restricciones, por lo que si eres nuevo con el engomado 1 o 2, aquí puedes consultar si tu auto tiene que descansar algún día de la semana.



Los lunes descansan los coches con engomado amarillo, terminación de placa 5 y 6.

descansan los coches con engomado amarillo, terminación de placa 5 y 6. Los martes descansan autos con engomado rosa, terminación de placa 7 y 8.

Los miércoles descansan vehículos con engomado rojo, terminación de placa 3 y 4.

descansan vehículos con engomado rojo, terminación de placa 3 y 4. Los jueves descansan los autos con engomado verde, terminación de placa 1 y 2.

descansan los autos con engomado verde, terminación de placa 1 y 2. Los viernes descansan coches con engomado azul, terminación de placa 9 y 0

¿Qué pasa si me detienen por el Hoy No Circula este martes 27 de junio en CDMX y Edomex?

Si tu auto no puede circular y lo sacas a la calle, la Policía de Tránsito tiene la facultad de detenerte e imponer la infracción por infringir el Hoy No Circula oscila entre 20 y 30 UMA (Unidad de Medida y Actualización); es decir, entre 2 mil 74 pesos y 3 mil 112 pesos mexicanos, por lo que la recomendación es mantenerse apegado a los horarios establecidos por la CAMe.

Además de la infracción por violar el reglamento, se suma la cuota de arrastre por parte de la grúa, la cual asciende a más de 800 pesos y se convierte en una multa de mucho dinero, más si tienes que dejar el vehículo durante la noche, ya que cada día se cobra el depósito vehicular.

Calendario completo del Programa Hoy No Circula en CDMX y Edomex

¿Hay Doble Hoy No Circula este 27 de junio de 2023?

Hasta ahora, la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) no ha reportado altos niveles de ozono en el Valle de México, por lo que hay baja probabilidad de que se active la alerta por Contingencia Ambiental este martes 27 junio de 2023, lo que significa que no habrá Doble Hoy No Circula ni restricciones extras.