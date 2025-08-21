¿Y la seguridad? Cae policía implicado en el asesinato de una familia en Jalisco

Este 20 de agosto, la Fiscalía General del Estado de Jalisco confirmó la detención de un policía, sería el cuarto involucrado en el asesinato de una familia integrada por dos adultos y dos menores, ocurrido el pasado 9 de julio en el poblado de La Magdalena, municipio de Zapopan.

El detenido fue identificado como Pablo “N”, policía municipal que habría participado de manera activa en el crimen, de acuerdo con las investigaciones realizadas por la Unidad de Investigación Especializada en Homicidios Intencionales.

Las autoridades señalaron que, tras privar de la libertad a las víctimas, sus cuerpos fueron localizados en un paraje cercano al kilómetro 23 de la carretera federal a Colotlán, en el municipio de San Cristóbal de la Barranca.

Detienen a policía municipal como cuarto implicado en el asesinato de una familia en San Cristóbal de la Barranca (1-3) pic.twitter.com/oLN6IZbIik — Fiscalía del Estado de Jalisco (@FiscaliaJal) August 20, 2025

Una familia víctima de la violencia en Jalisco

Las víctimas de este crimen fueron identificadas como:



Andrea Sarai Ibarra Aguilar, 34 años

Felipe de Jesús Luna, 35 años

Brythani Sarai, 13 años

Felipe de Jesús, 2 años y 9 meses

Todos ellos vivían en la colonia Tierra Residencial, en Zapopan. El hallazgo se realizó en una zona solitaria y rodeada de vegetación, junto a una casa abandonada.

De manera desgarradora, se reportó que un niño de 9 años, presuntamente integrante de la familia, logró escapar y pedir ayuda, convirtiéndose en el único sobreviviente.

Cuatro detenidos por el multihomicidio de una familia en Jalisco

La detención de Pablo “N” se suma a la de otros tres presuntos implicados: Mario Alberto “N”, José Ángel “N” y Christian Oswaldo “N”, quienes ya están vinculados a proceso y enfrentan un año de prisión preventiva.

Además del delito de homicidio, se les investiga por la probable comisión de desaparición forzada, al estar relacionados con la privación ilegal de la familia.

Las investigaciones continúan en curso con el objetivo de esclarecer totalmente lo sucedido y garantizar que todos los responsables enfrenten consecuencias legales.

Tragedia en Jalisco



Una familia de dos adultos y dos menores fue asesinada a balazos y abandonada en un barranco junto a una casa abandonada en San Cristóbal de la Barranca. Un niño de 9 años sobrevivió y pidió ayuda.



Las víctimas, vecinas de Zapopan, presentaban heridas de… pic.twitter.com/fyvrkHcnQG — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) July 12, 2025

Un crimen en medio de la ola de violencia en Jalisco

Este multihomicidio refleja la crisis de inseguridad que vive Jalisco. Según cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en los primeros siete meses de 2025 se han registrado 1,216 homicidios en el estado, colocándolo entre los más violentos del país.

La situación mantiene en alerta tanto a comunidades urbanas como rurales, donde la presencia de grupos criminales y la colusión con autoridades locales generan un clima de miedo e incertidumbre.