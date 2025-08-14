“Son mentiras”: Gutiérrez Luna rechaza presunto patrimonio millonario

El diputado federal, Sergio Gutiérrez Luna, desmintió las recientes acusaciones que lo vinculan, junto con su esposa, la legisladora Diana Karina Barreras —más conocida en redes sociales como “Dato Protegido”—, con la posesión de bienes valorados en más de 4 millones de pesos.

Estas versiones han sido difundidas por diversos medios y plataformas digitales, generando un debate público sobre la transparencia y el origen de dichos bienes.

¿Qué dijo Gutiérrez Luna sobre acusaciones por posesión de bienes?

Sin presentar evidencia concreta, Gutiérrez Luna catalogó las acusaciones como “falsedades” y afirmó que se trata de una estrategia diseñada para desprestigiarlo a él y a su pareja.

En declaraciones a la prensa tras asistir al informe del senador Gerardo Fernández Noroña, el diputado de Morena señaló:

“Es una campaña armada con muchas mentiras. Es un tema que para mí está completamente cerrado… Yo lo he dicho muy claro. He dado ejemplos, he dicho que son mentiras, que es una campaña y más allá de eso ya no tengo ningún comentario sobre ese punto. Lo he aclarado. Ya lo aclaré", dijo.

Redes sociales critican a Gutiérrez Luna y Dato Protegido

El escándalo ha tomado fuerza en redes sociales, motivando críticas hacia la pareja de legisladores, ambos cercanos al partido oficialista. Pese a la presión mediática, ninguno ha dado detalles específicos sobre el origen de las presuntas obras de arte, joyería y otros objetos señalados.

En diferentes intervenciones públicas, han minimizado el valor de las prendas mencionadas, señalando que algunas son cortesías, como las relacionadas a un evento VIP de la Fórmula 1 celebrado el año pasado.

Gutiérrez Luna afirmó que ni la presidenta Claudia Sheinbaum ni la dirigente nacional de Morena, Luisa María Alcalde, le han pedido explicaciones sobre su patrimonio. Asimismo, reiteró que el asunto está “completamente cerrado” para él, y que no tiene intención de profundizar más en sus declaraciones respecto al tema.