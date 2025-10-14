“Nosotros vamos a levantar al pueblo": La sociedad civil llega con apoyo al municipio Castillo de Teayo, Veracruz

El estado de Puebla ha reportado 38 municipios afectados por las condiciones climáticas, siendo Huauchinango el que ha sufrido las peores consecuencias. En esta localidad, los múltiples deslaves provocados por las fuertes lluvias han sepultado personas entre el lodo, causando la pérdida de casas enteras.

La naturaleza implacable tomó por sorpresa a los habitantes de Huauchinango, donde los derrumbes se llevaron viviendas completas y la vida de quienes las ocupaban. Rosalía Ortega, quien perdió a su hermana, relató que su nieto e hijo fueron a ver su casa y la vieron completamente arrasada por el agua. El impacto fue tal que pensaron que su tía Alicia había sido arrastrada por la corriente.

#Puebla | Deslave sepulta casas y a una mujer en Huauchinango#Huauchinango es el municipio de Puebla que peor la ha pasado de los 38 afectados. Múltiples deslaves se llevaron casas enteras y la vida de quienes las habitaban.



Rosalía Ortega buscó por horas a su hermana Alicia,… pic.twitter.com/MVtfYL7rEN — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) October 14, 2025

Rosalía fue una de las personas que, con desesperación, se dedicaron a buscar a sus familiares tras los deslaves. Mientras iba de camino, recibió una llamada de su sobrino informando que habían encontrado un cuerpo. Luego de muchas horas de búsqueda, se confirmó que se trataba de su hermana Alicia Ortega, de 58 años de edad, quien falleció a causa de los derrumbes.

El cuerpo de Alicia fue localizado sin vida en las orillas de la entrada de Huauchinango. A pesar del profundo dolor, su familia afirmó sentir consuelo por haber encontrado su cuerpo para poder darle el debido descanso. Rosalía expresó su tristeza por haber perdido a su hermana menor, un dolor que le llega hasta el alma y el corazón.