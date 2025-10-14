“Nosotros vamos a levantar al pueblo": La sociedad civil llega con apoyo al municipio Castillo de Teayo, Veracruz
El agua arrasó con viviendas, dejando comunidades cubiertas de lodo, un alto foco de infección para niños y adultos mayores. Este es el saldo de las lluvias.
La ciudad de Poza Rica, Veracruz, ha sido declarada en emergencia tras una inundación que ha superado en magnitud a la ocurrida en el mismo mes hace 26 años. Las casas han quedado bajo el agua, y numerosas familias lo han perdido todo. Además, comunidades enteras están cubiertas de lodo tras las lluvias, lo que representa un riesgo que se incrementa con el paso de los días.
Se cumplen seis días bajo el lodo y los escombros en Álamo Temapache, #Veracruz, y las infecciones comienzan a pasar factura.— Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) October 14, 2025
Don José Lerma tiene infectado su pie, como puede intenta curarlo, pero al paso de los días el dolor aumenta.
Su casa está en la Colonia Centro.
Vía:… pic.twitter.com/vluQYvwvVF
Para los habitantes de Poza Rica y de la Huasteca Veracruzana, la fuerza de este golpe de agua de octubre fue mucho peor que la de 1999. Una afectada, Kala Lanciego, relata que en su casa, en aquel año, el agua solo alcanzó la cadena, mientras que en esta ocasión llegó a la mitad de la segunda planta. La fuerza de la corriente arrasó con cuanto encontró a su paso, dejando a la gente sin nada y con una urgente necesidad de apoyo para subsistir.
EN VIVO
Desaparece bajo el agua un pueblo entero en Hidalgo
Un pueblo completo, El Mandho, ubicado en la zona Otomí-Tepehua de Tenango de Doria, Hidalgo, fue borrado del mapa por la fuerza de las inundaciones. La comunidad quedó sepultada por una violenta corriente que arrastró rocas enormes y destruyó el puente local.
Las recientes lluvias han causado 21 muertes y el colapso de 240 carreteras en Hidalgo. Además, el 90% de las 54 localidades de la región están incomunicadas, según el único medio presente en la zona.
La fuerza del agua desaparece un pueblo entero en #Hidalgo— Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) October 14, 2025
La tragedia golpeó la zona Otomí-Tepehua en Tenango de Doria. La comunidad de El Mandho quedó sepultada por la corriente, con rocas gigantes arrastradas y el puente desaparecido.
Las lluvias han dejado 21 víctimas y… pic.twitter.com/oXV8tRiwyq
¡La sociedad civil al rescate del pueblo!
Con un profundo sentido de solidaridad, quince personas provenientes del municipio de Castillo de Teayo, en la zona norte de Veracruz, viajaron hasta Álamo Temapache con el firme propósito de ayudar a los damnificados.
Su mensaje es claro y alentador: “Nosotros somos los que vamos a levantar al pueblo”. Este grupo entregó provisiones esenciales, incluyendo tamales, agua y ropa, demostrando que la ayuda y la esperanza fluyen de un pueblo a otro en la entidad.
“Nosotros somos los que vamos a levantar al pueblo”— Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) October 14, 2025
15 personas llegaron del municipio Castillo de Teayo, al zona norte de #Veracruz, con tamales, agua y ropa para repartir a damnificados de Álamo Temapache.
Vía: @jessiemozar pic.twitter.com/mXHvwwcmC0
Familias lo pierden todo en Poza Rica
Tras el desbordamiento del Río Cazones, familias lo pierden todo y se preguntan qué es lo que van a hacer en adelante. Dicen no recibir apoyo hasta este momento.
#Veracruz | "¿Y ahora qué vamos a hacer?# Es la pregunta de decenas de damnificados de #PozaRica, tras el desbordamiento del río Cazones.— Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) October 14, 2025
Vía: @Galicia_Edgar pic.twitter.com/UJxnKXr5Iu
Cien mil viviendas afectadas tras lluvias
Cuarenta municipios de Veracruz se encuentran aislados y carecen de provisiones esenciales. El estado sufre la peor parte de la devastación, con 29 fallecidos y miles de damnificados.
Los residentes expresan su desesperación ante la escasez de alimentos y la lentitud en las labores de auxilio y limpieza. Con un total de 100,000 viviendas afectadas a nivel nacional, se requiere urgentemente ayuda para asistir a las familias que han perdido todo.
En Alamo Centro no ha "llegado nadie" tras inundación
En Álamo Centro, dentro del municipio de Álamo, Temapache, Veracruz, la situación es de completo abandono. Una habitante, Ángela, asegura que nadie ha llegado a la zona: “No ha pasado un soldado, un marino, una Guardia Nacional a visualizar como está la situación”.
“A Álamo Centro, en Álamo, Temapache, Veracruz, no ha llegado nadie. No ha pasado un soldado, un marino, una guardia nacional a visualizar como está la situación”, asegura Ángela.— Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) October 14, 2025
Hace un llamado para saquen el lodo y montones de muebles y basura que permanecen en las calles,… pic.twitter.com/dk4kxerlVx
La mujer hace un llamado urgente para que se saque el lodo y los montones de muebles y basura que continúan en las calles, pues ya no queda espacio por donde transitar.
En #Álamo, #Veracruz, la lluvia regresó.— Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) October 14, 2025
En la colonia Pantepec, el agua que días atrás causó destrucción, hoy es aprovechada por los vecinos para lavar y salir adelante.
Vía: @AntonioHuitzil2 pic.twitter.com/s1td6SSeRq
Decenas de carreteras inhabilitadas en Puebla por lluvias
Ante la inhabilitación de decenas de carreteras debido a los derrumbes en Puebla, y ante la ausencia de apoyo oficial, los propios habitantes de la zona han tomado la iniciativa de reabrir los caminos.
Usando sus manos y herramientas como picos y palas, los ciudadanos están limpiando las vías para poder llevar a las comunidades afectadas lo más indispensable. Entre los productos que buscan entregar se encuentran: papel higiénico, arroz, aceite, frijol y, sobre todo, “un poco de esperanza” a aquellas personas que lo perdieron todo por la tragedia.
#Puebla | Los mismos habitantes reabren caminos con picos y palas— Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) October 14, 2025
Decenas de carreteras quedaron inhabilitadas por los derrumbes en Puebla, ante la falta de apoyo oficial, los propios habitantes tomaron la iniciativa.
Con sus manos y herramientas, están reabriendo los caminos… pic.twitter.com/iUM0Lm1agS
Deslaves en Huauchinango dejan una víctima mortal
El estado de Puebla ha reportado 38 municipios afectados por las condiciones climáticas, siendo Huauchinango el que ha sufrido las peores consecuencias. En esta localidad, los múltiples deslaves provocados por las fuertes lluvias han sepultado personas entre el lodo, causando la pérdida de casas enteras.
La naturaleza implacable tomó por sorpresa a los habitantes de Huauchinango, donde los derrumbes se llevaron viviendas completas y la vida de quienes las ocupaban. Rosalía Ortega, quien perdió a su hermana, relató que su nieto e hijo fueron a ver su casa y la vieron completamente arrasada por el agua. El impacto fue tal que pensaron que su tía Alicia había sido arrastrada por la corriente.
#Puebla | Deslave sepulta casas y a una mujer en Huauchinango#Huauchinango es el municipio de Puebla que peor la ha pasado de los 38 afectados. Múltiples deslaves se llevaron casas enteras y la vida de quienes las habitaban.— Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) October 14, 2025
Rosalía Ortega buscó por horas a su hermana Alicia,… pic.twitter.com/MVtfYL7rEN
Rosalía fue una de las personas que, con desesperación, se dedicaron a buscar a sus familiares tras los deslaves. Mientras iba de camino, recibió una llamada de su sobrino informando que habían encontrado un cuerpo. Luego de muchas horas de búsqueda, se confirmó que se trataba de su hermana Alicia Ortega, de 58 años de edad, quien falleció a causa de los derrumbes.
El cuerpo de Alicia fue localizado sin vida en las orillas de la entrada de Huauchinango. A pesar del profundo dolor, su familia afirmó sentir consuelo por haber encontrado su cuerpo para poder darle el debido descanso. Rosalía expresó su tristeza por haber perdido a su hermana menor, un dolor que le llega hasta el alma y el corazón.
Familias en Poza Rica sumergidas en agua y lodo por severa inundación
Las familias afectadas llevan varios días en contacto con el agua y ahora con el lodo, lo que se ha convertido en un foco de infección. Un afectado, Hermenegildo Hernández, expresó la necesidad de que acuda maquinaria para descombrar, pues el área está llena de escombro.
Además, urgió a que se fumigue porque hay una gran cantidad de zancudos, previendo que habrá mucha enfermedad para los niños y las personas adultas.
Se cumplen 6 días de iniciada la emergencia en el estado de #Veracruz tras las lluvias.— Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) October 14, 2025
En el municipio de Álamo , locales que alguna vez fueron autoservicios así reflejan la situación actual.
Vía: @AntonioHuitzil2 pic.twitter.com/9plUcKcb2L
Hasta el momento, la ayuda ha llegado principalmente por medio de otros habitantes y solidarios que han viajado desde municipios lejanos para entregar ropa, agua y alimentos a los damnificados. Estos afectados han dedicado todo el fin de semana a sacar el lodo de sus hogares en un trabajo agotador al que no le ven el fin.
Los damnificados claman por asistencia, señalando que hasta el momento no han recibido ninguna ayuda gubernamental, y que necesitan comida, ropa y zapatos de manera inmediata.