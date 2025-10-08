Huracán “Priscilla”: qué zonas de México se verán afectadas

Las bandas nubosas generadas por el huracán “Priscilla” están provocando lluvias intensas en varias regiones del suroeste de México, así lo alertó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua). Conoce qué estados se verán más afectados.

¿Qué estados se verán más afectados por el huracán “Priscilla”?

El sistema podría generar fuertes vientos en las costas de Jalisco y Colima, así como oleaje de hasta 6 metros de altura en esas zonas. En las costas de Michoacán se prevén olas de entre 3 y 4 metros, y de 2 a 3 metros en Baja California, Nayarit y el sur de Sinaloa.

Tanto el SMN como el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (NHC) mantienen activa una zona de vigilancia por los efectos de “Priscilla” desde Punta San Telmo, en Michoacán, hasta Punta Mita, en Nayarit.

“Priscilla” continúa fortaleciéndose frente a las costas del Pacífico mexicano y mantiene bajo amenaza a varios estados del suroeste del país, con lluvias intensas, rachas de viento y oleaje elevado.

Según el NHC, el sistema podría alcanzar la categoría 2 en la escala Saffir-Simpson en los próximos dos días antes de comenzar a debilitarse hacia mediados de la semana, por lo que las autoridades llaman a la población a mantenerse alerta y seguir las indicaciones de protección civil en cada entidad afectada.

Captan furia del huracán “Priscilla"; el mar se sale e inunda calles en Puerto Vallarta

En la playa Las Glorias, el mar se salió con fuerza hasta la avenida Francisco Medina Ascencio, sorprendiendo a automovilistas que quedaron varados entre el agua salada y los restos arrastrados por el oleaje.

🔴#IMPORTANTE | Alto oleaje en Puerto Vallarta por el efecto del paso del huracán Priscila por las costas de Jalisco. pic.twitter.com/jcSQaYDVZU — Tv Azteca Jalisco (@TVAztecaJalisco) October 7, 2025

A la altura de la Administración Portuaria Integral (Asipona), donde habitualmente zarpan cruceros y embarcaciones turísticas, varios vehículos fueron cubiertos por las anegaciones, mientras elementos de Protección Civil y Bomberos trabajaban para retirar el agua y resguardar a la población.

En cuestión de minutos, videos del fenómeno se viralizaron en redes sociales, mostrando cómo el mar avanzaba con furia hacia calles normalmente tranquilas.