El iceberg más grande del mundo se parte en pedazos: científicos advierten consecuencias

Adiós al iceberg más grande del mundo, el deshielo en la Antártida ya ha contribuido con trillones de toneladas de agua al océano en las últimas décadas.

|Rob Suisted - http://naturespic.com
Mundo
Escrito por: Arturo Engels
El iceberg más grande del mundo, conocido como A23a, está atravesando una desintegración acelerada en el Atlántico Sur, según confirmaron científicos del British Antarctic Survey (BAS).

Este coloso de hielo, que alguna vez alcanzó los 3 mil 672 km² (un área similar a Rhode Island en Estados Unidos), se ha reducido a casi la mitad de su tamaño original, quedando ahora en mil 700 km², apenas comparable con la extensión de Londres.

¿Qué pasa con el iceberg A23a?

El iceberg A23a se desprendió de la plataforma de hielo Filchner-Ronne en 1986 y permaneció durante más de 30 años encallado en el fondo marino del mar de Weddell. Fue hasta el año 2020 cuando finalmente comenzó a desplazarse, arrastrado por corrientes oceánicas que lo llevaron a la llamada “iceberg alley”, una ruta frecuente para estos gigantes de hielo.

Cabe recordar que en los últimos meses, el iceberg más grande del mundo ha comenzado a fragmentarse en grandes bloques, lo que marca el inicio de su desintegración definitiva. Según Andrew Meijers, oceanógrafo del BAS, el fenómeno se debe a la acción de la Corriente Circumpolar Antártica y al aumento de las temperaturas en el océano.

La desintegración de iceberg A23a no solo representa el fin de un “megaberg” histórico, sino que también plantea preocupaciones ambientales. El desprendimiento y la fusión de enormes masas de hielo aportan grandes volúmenes de agua dulce al océano, lo que altera ecosistemas marinos y puede tener impactos en las corrientes oceánicas globales.

El British Antarctic Survey advierte que estos procesos se están volviendo más frecuentes debido al cambio climático provocado por la actividad humana. De hecho, el deshielo en la Antártida ya ha contribuido con trillones de toneladas de agua al océano en las últimas décadas, lo que eleva el riesgo de un aumento irreversible del nivel del mar.

¿Cuál es ahora el iceberg más grande del mundo?

Con la desintegración de A23a, el título de iceberg más grande del mundo pasa al “D15a”, con aproximadamente 3 mil km² de extensión, estacionado cerca de la base australiana Davis en la Antártida.

