Imagen de Salvador Cienfuegos se vio afectada por las acusaciones de la DEA

El General Salvador Cienfuegos Zepeda pasó 33 días en tres centros de detención en los Estados Unidos luego de ser interceptado de manera inesperada en el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles.

En palabras del columnista Jorge Fernández Menéndez, en ese momento dejó “de ser el general Salvador Cienfuegos Zepeda y pasó a ser el preso 66-454-112.

El mismo exsecretario, contó en entrevista que su vida se vio regida por el número que las autoridades de la Unión Americana le asignaron.

Así es, si uno quiere hacer algo lo tiene que hacer por medio del número, no del nombre y bueno pues ya me introducen a una área de celdas me dan un colchón roto, unas cobijas también rotas pero limpias.

General Cienfuegos admite que nunca había tenido problemas de ningún tipo

Y es que el proceso penal en contra del Salvador Cienfuegos en los Estados Unidos, derivado de las investigaciones de la Agencia Antidrogas, no solo causó el menoscabo de la imagen de quien fuera secretario de la Defensa Nacional en México del 2012 al 2018.

Ahí empieza lo que es un calvario, nunca en mi vida había estado en un problema ni en México ni en ninguna parte del mundo, ni siquiera de cerca. Me esposan como un criminal y entonces ya me dicen que me van a llevar a otro lugar que son unas celdas.

Acusaciones de la DEA contra Cienfuegos causaron tensión entre México y Estados Unidos

En total fueron 34 días de tensión en las relaciones bilaterales entre México y Estados Unidos, ya que la DEA no solo violó la soberanía de México al intervenir comunicaciones pasando por alto tratados de cooperación, ocultó a autoridades de su propio país la investigación de un exsecretario que combatió de la mano con ellos al narcotráfico .

Yo creo que todo esto formó parte de este programa para perjudicar a México...No afectaron al exsecretario de la defensa nacional, afectaron a las fuerzas armadas las ofendieron..y agredieron al estado mexicano… El principal socio que tienen los Estados Unidos en el mundo para combatir el narcotráfico somos nosotros, somos las fuerzas armadas mexicanas.

Gobierno de México apoyó a Cienfuegos en todo momento

Sin embargo, desde el primer momento el Gobierno de México volcó su apoyo al exsecretario de la Defensa Nacional.

“Me enseñan un whatsapp del canciller Ebrard donde está por medio twitter señalando que el embajador de los Estados Unidos en México le estaba comunicando que estaba yo siendo detenido en los Estados Unidos por delitos de narcotráfico...Finalmente se abre el portón que a pena señalé y ahí me reciben otras autoridades y lo primero que hacen, me supongo que con todos, es quitarle a uno toda la ropa y le revisan a uno de la cabeza a los pies, de una manera indignante… Quisiera destacar que la cónsul de México en los Ángeles la embajadora Marcela Celorio, ella buscó desde la noche anterior que yo había llegado pero ya no le dieron la oportunidad de verme, al día siguiente me bajan al sótano donde había marshalls, ahí vi a la embajadora y a partir de ahí me está apoyando de manera legal”, relata Cienfuegos.

Estados Unidos aseguró que retiraron los cargos contra Cienfuegos para evitar roces con México

En tanto en Brooklyn la Corte de Distrito en 750 hojas del expediente, no encontraba datos que vincularan al General Salvador Cienfuegos con el Cártel de Tepic.

No hay nada anormal en mis finanzas.

Aunque las pruebas de la Agencia Antidrogas fueron echadas por tierra, la Fiscalía General retiró los cargos en contra del exsecretario de la Defensa bajo pretexto de remendar las relaciones entre México y los Estados Unidos.

Que habían solicitado el desistimiento de los cargos porque ellos era más importante la relación con México que procesara a un general.

Esto y más contó el general Cienfuegos en la entrevista con el columnista Jorge Fernández Menéndez, una historia que no logró doblegar a las Fuerzas Armadas de México.