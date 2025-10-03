Cayó “El Terry” de Los Malportados; extorsionador “gota a gota” en Azcapotzalco, con un lanzagranadas

En un golpe a la crisis de estructuras generadoras de violencia que hay en la Ciudad de México (CDMX), fuerzas federales y capitalinas detuvieron a Adrián Michel “N”, alias “El Terry”, identificado como miembro clave del grupo delictivo “Los Malportados”, como presunto extorsionador “gota a gota”.

La captura, realizada durante un cateo en la alcaldía Azcapotzalco, reveló el poder de fuego de la organización: en el inmueble se aseguró un lanzagranadas, armas de fuego y una gran cantidad de droga.

“El Terry”, de 44 años, es señalado como integrante del “Cártel Nuevo Imperio” y presunto responsable de la venta de pastillas psicotrópicas y metanfetamina, así como de préstamos “gota a gota” en la demarcación.

Operativo interinstitucional para dar con “El Terry” del Cártel Nuevo Imperio

Derivado de una investigación por narcomenudeo y posesión de armas, un equipo conjunto de la SSC CDMX, FGJ, SEMAR y Guardia Nacional, entre otras, obtuvo una orden de cateo para un inmueble en la colonia Santa Cruz Acayucan.

La madrugada de este viernes, las fuerzas de seguridad irrumpieron en la propiedad, donde lograron la detención de “El Terry”.

Durante la inspección del domicilio, las autoridades encontraron un arsenal y una cantidad significativa de narcóticos, lo que confirma que el lugar era utilizado como punto de almacenamiento y operación:



Un lanzagranadas .

. Un arma de fuego larga y una pistola con dos cargadores.

y una con dos cargadores. Pastillas psicotrópicas y dosis de cocaína almacenadas en grandes recipientes de vidrio (vitroleros).

y dosis de almacenadas en grandes recipientes de vidrio (vitroleros). Múltiples dosis de marihuana en cigarrillos y cajas.

en cigarrillos y cajas. Una báscula gramera, equipo de cómputo y un vehículo.

¿Quién es “El Terry”? Miembro de “Los Malportados”

Adrián Michel “N”, “El Terry”, es identificado como el líder de “Los Malportados”, una célula delictiva generadora de violencia que opera bajo la estructura del “Cartel Nuevo Imperio”.

Sus principales actividades ilícitas en Azcapotzalco y zonas aledañas eran, según las autoridades:



Venta y distribución de drogas, con especialidad en pastillas psicotrópicas y metanfetamina .

. Préstamos ilegales en la modalidad “gota a gota”, un esquema de extorsión.

Tras su captura, “El Terry” fue puesto a disposición del Ministerio Público, quien determinará su situación jurídica por los delitos de portación de armas de uso exclusivo del Ejército y contra la salud.

