Fuerte incendio en Parque Industrial La Cruz: evacuan a 70 personas y cierran vialidades en Querétaro

Un incendio de gran magnitud registrado en el Parque Industrial La Cruz, en Querétaro, provocó la evacuación de al menos 70 personas durante la tarde de hoy sábado 16 de agosto de 2025.

De acuerdo con la Coordinación Estatal de Protección Civil de Querétaro (CEPCQ), las acciones de emergencia se efectúan en coordinación con la Coordinación Municipal de Protección Civil de El Marqués (CMPCEM) y el cuerpo de Bomberos de Querétaro.

La #CEPCQ trabaja de manera coordinada con @CMPCEM y @BomberosQro en atención al incendio registrado en el Parque Industrial La Cruz.



Se han evacuado alrededor de 70 personas de comercios aledaños, sin registro de personas lesionadas, además del cierre a la circulación vehicular

Incendio en Parque Industrial La Cruz: ¿dejó heridos?

Las autoridades confirmaron que por el momento no se reportan personas lesionadas, ya que las evacuaciones se realizaron de manera preventiva y oportuna. Trabajadores y vecinos de comercios aledaños fueron retirados de la zona para evitar riesgos debido a la presencia de humo y las altas temperaturas por las llamas del siniestro.

Además del desalojo, se informó que se realizó el cierre a la circulación vehicular en las inmediaciones del Parque Industrial, esto con el fin de facilitar las labores de control del incendio, además de permitir el acceso seguro de las unidades de emergencia.

La Coordinación Estatal de Protección Civil de Querétaro pidió a la población que evita la zona, además de atender únicamente la información difundida por canales oficiales, para prevenir la propagación de rumores.

#AlMomento, se registra incendio en parque industrial La Cruz, dentro de una fábrica de espumas y químicos (Centenario del Ejército Mexicano), a la altura de Santa María Ticomán. Se lleva a cabo el cierre vial en sentido a Zibatá. De igual forma llevamos desalojo aledaño.

Fuego controlado y evacuaciones oportunas en incendio en Parque Industrial en Querétaro

Aunque el fuego ya fue controlado en gran parte gracias al oportuno trabajo entre los bomberos y brigadistas; las autoridades mantienen un monitoreo permanente para descartar riesgos de reactivación. Hasta el momento, se desconocen las causas del incendio, pero peritos especializados efectuarán la investigación correspondiente para determinar el origen del siniestro y efectuar el deslinde de responsabilidades.

Este fuerte incendio pone en evidencia la importancia de los protocolos de emergencia en zonas industriales, donde el riesgo de incendios puede tener consecuencias mayores si no se actúa con rapidez. La pronta respuesta de las autoridades evitó una tragedia mayor.