¡Atención! Así puedes obtener automáticamente la licencia permanente para conducir en CDMX

Para muchos conductores en la Ciudad de México (CDMX), la licencia de conducir permanente es uno de los trámites más valiosos, pues elimina la necesidad de renovaciones constantes. Este programa, que volvió a operar en la capital hace menos de un año, también ofrece la posibilidad de obtenerla de manera automática.

Aquí te explicamos todos los lineamientos, costos y requisitos para que sepas si eres uno de los beneficiados y cómo aprovechar esta oportunidad, pues muchos no están al tanto de esta posibilidad.

¿Quiénes pueden sacar automáticamente la licencia permanente en CDMX?

El principal beneficio de esta iniciativa es para los conductores que ya cuentan con un historial y una licencia. El trámite será automático para aquellos conductores que ya tengan una licencia de conducir vigente.

Sin embargo, todos los solicitantes, incluyendo a los del trámite automático, deberán cumplir con los siguientes requisitos indispensables:

Ser conductor de un vehículo particular .

. No tener sentencias por delitos viales.

por delitos viales. No haber sido sancionado por el Programa “Conduce sin Alcohol”.

Es importante aclarar que quienes tramiten su licencia por primera vez no podrán obtenerla de forma automática. Ellos deberán presentar y aprobar un examen obligatorio, el cual se podrá realizar de manera digital en Módulos de SEMOVI, PILARES y Utopías.

El examen teórico para la licencia permanente es en línea y tiene 20 preguntas aleatorias.|Facebook/Secretaría de Movilidad CDMX

Precio de la licencia permanente de conducir en CDMX

De acuerdo con la iniciativa, el costo para obtener la licencia de conducir permanente será de $1,500 pesos.

El Gobierno de la Ciudad de México ha informado que todos los ingresos recaudados por este concepto serán reinvertidos directamente en la mejora de la movilidad de la capital. En teoría, los fondos se destinarán a tres áreas clave:

Transporte público.

Movilidad no motorizada.

Programa de Seguridad Vial.

¡Esto no es un sueño! 😍 Podrás tramitar la licencia de conducir permanente en los módulos de @LaSEMOVI, de noviembre de 2024 a diciembre de 2025. 🗓️ 🪪🚗 pic.twitter.com/GM1SGHgguT — Gobierno de la Ciudad de México (@GobCDMX) October 15, 2024

¿Hasta cuándo puedo tramitar la licencia permanente?

La iniciativa establece una ventana de tiempo específica para poder acceder a este beneficio. El periodo para tramitar la licencia de conducir permanente estará disponible desde noviembre de 2024 hasta diciembre de 2025.

Se recomienda a los automovilistas interesados estar atentos a los comunicados oficiales de la Secretaría de Movilidad (SEMOVI) para conocer las fechas exactas y el procedimiento detallado una vez que la reforma sea aprobada por el Congreso de la CDMX.