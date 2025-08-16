Una madre de familia vivió días de angustia tras ser separada de su hija menor de edad en el Estado de México (Edomex), pues una mujer con quien la dejó encargada para irse a trabajar, se llevó a la niña en el municipio de Tonanitla.

La pequeña estuvo privada de la libertad en el municipio de Teotihuacán, pero luego de que el caso fue denunciado por la señora, dos personas fueron detenidas por su presunta responsabilidad en lo ocurrido.

Madre denuncia a mujer por retener a su hija a cambio de dinero

Una denuncia iniciada el viernes 15 de agosto ante la Fiscalía General de Justicia del Estado de México alertó a las autoridades de la situación.

La madre de la menor acudió ante el Agente del Ministerio Público, donde informó sobre la privación de la libertad de su hija.

Mujer se llevó a menor a un hotel y pidió dinero a madre

La indagatoria señala que el 8 de agosto pasado, la madre dejó a la menor de edad al cuidado de una mujer identificada como Isela “N”, al interior de un inmueble ubicado en la colonia Santa Cruz, en el municipio de Tonanitla, ya que debía ir a trabajar.

Horas después, cuando regresó al domicilio, se percató que su hija y la mujer no estaban. La mamá llamó a lsela “N”, quien le indicó que estaba con la menor en un hotel y le solicitó dinero para poder regresar a Tonanitla, sin embargo, no volvieron.

Desde ese momento no supo el paradero de su hija ni de la mujer adulta, por ello denunció estos hechos ante la Fiscalía del Estado de México.

Rescatan a niña y detienen a dos presuntos responsables

Este viernes 15 de agosto los agentes de la Fiscalía acudieron a la colonia Centro, en el municipio de Teotihuacán, donde fue detenida Isela “N” y un hombre llamado Eduardo Rafael “N”, mientras que la niña fue y rescatada.

La menor de edad fue entrega a su madre, en tanto que los probables implicados fueron presentados ante el Agente del Ministerio Público, quien habrá de determinar su situación jurídica por el delito de privación de la libertad.