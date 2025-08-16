Tren Suburbano tendrá afectaciones en servicio estos días por obras de ruta hacia el AIFA

Las autoridades del Tren Suburbano anunciaron ajustes temporales en su servicio debido a los trabajos de conexión de vías hacia el ramal que llegará al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA). A través de una publicación en X se informó:

“Ferrocarriles Suburbanos informa que este próximo sábado 16 de agosto y hasta el domingo 17 de agosto, se estarán realizando trabajos de conexión de vías con el ramal al AIFA, lo cual ocasionará variaciones en la frecuencia de nuestros trenes. Por esta razón, operaremos con trenes dobles durante estos días. Ferrocarriles Suburbanos trabaja con el Gobierno Federal para el desarrollo de la infraestructura ferroviaria del país.”: publicaron.

Con este aviso, se confirma que el servicio tendrá modificaciones en plena temporada de obras que aún impactan la movilidad en municipios del Estado de México.

Obras del Tren Suburbano rumbo al AIFA y afectaciones

Los trabajos para extender el ramal hacia el aeropuerto han generado bloqueos parciales, reducción en pasos vehiculares y retrasos en comunidades como Tultepec, Nextlalpan y Zumpango. Además de la infraestructura ferroviaria, se han reportado daños a viviendas y negociaciones con los residentes que han retrasado algunos tramos.

Si bien en ciertas estaciones se han liberado accesos para continuar con el proyecto, todavía persisten restricciones temporales y ajustes de circulación, lo que ha derivado en la necesidad de que los trenes operen con dobles unidades en momentos críticos, como este fin de semana de agosto.

¿Cuándo inaugurarán el Tren Suburbano al AIFA?

El proyecto de conexión directa entre la estación Buenavista en CDMX y el AIFA estaba planeado para inaugurarse en julio de 2025, sin embargo, las obras se retrasaron. Ahora se espera que el servicio comenzará entre noviembre y diciembre de 2025, antes de que concluya el año, de acuerdo con declaraciones del Gobierno Federal.

Aunque aún no se ha fijado una fecha exacta, las autoridades destacan que el avance en la infraestructura ha permitido mantener la meta de que la obra esté lista antes de 2026.

Ruta y estaciones del Tren Suburbano al AIFA

La ruta al AIFA iniciará desde la terminal Buenavista en Ciudad de México, conectando con la estación Lechería, para después adentrarse en los municipios mexiquenses. El tiempo estimado de recorrido será de 39 minutos desde Buenavista hasta el aeropuerto.

Las nuevas estaciones intermedias serán: Cueyamil, Los Agaves, Teyahualco, Prados Sur, Nextlalpan, Jaltocan y Santa Lucía (terminal en el AIFA).

El trazo cruzará municipios como Cuautitlán, Tultepec, Nextlalpan, Jaltocan y Zumpango, y se proyecta que en el futuro se pueda extender hacia Pachuca y otras ciudades cercanas, consolidando al Suburbano como un eje estratégico de transporte metropolitano.