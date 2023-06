Informe de actividades de Luis Armando Melgar Bravo en Chiapas

Acompañado de empresarios, diputados locales, diputados federales, senadores del Partido Verde y del Movimiento Regeneración Nacional, el diputado Luis Armando Melgar Bravo, rindió su informe de actividades legislativas en el municipio de Tapachula, Chiapas.

El político se expresó a favor de trabajar bajo la premisas de honestidad y trabajo en equipo, su principal objetivo es que a Chiapas le vaya bien, además busca que el estado siga siendo el pulmón ecológico del país, por eso hay que seguir trabajando en el cuidado del medio ambiente:

Estas fueron las palabras del diputado durante su informe:

” Queridas paisanas, queridos paisanos, que alegría y que energía me da estar aquí con ustedes, me da estar aquí lleno de emoción, con una perseverancia y una disciplina que hemos venido y con la cual hemos venido trabajando desde el 2012, nos tocó como candidatos al senado, como senadores, como precandidatos en la gubernatura, como candidato a la diputación federal y hoy como su diputado federal, muy orgulloso y muy agradecido con todos, por haberme dado la oportunidad de estar aquí, sin ustedes no podríamos estar aquí, y eso para mí es todo, hoy refrendo mi idea de que el carácter es destino e iremos a lo que sigue, a lo que sigue, para que a nuestros Chiapas le vaya bien “

Además, Melgar Bravo habló de que debe haber unidad política para beneficio del estado, así fue como lo declaró:

” Hoy más que nunca, hay que trabajar en unidad política con claridad en lo que Chiapas necesita, en lo económico como en lo político para lograr la prosperidad que ese es el objetivo, que a la gente le vaya bien, este es el momento de replantearnos esta unidad de la que les hablo dejar de lado nuestras diferencias políticas “