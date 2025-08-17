Matan al fotógrafo Gautier Sánchez en Tuxtepec, Oaxaca; ya hay detenidos

La Fiscalía de Oaxaca, confirmó la muerte del fotógrafo, Gautier Sánchez Esteban, quien fue asesinado en San Juan Bautista Tuxtepec tras un incidente de tránsito; ya hay dos hombres detenidos.

El pasado 15 de agosto 2025, se recibió el reporte de un hecho de tránsito sobre la Calzada Tecnológico, en la colonia 5 de Mato en este municipio.

Detienen a dos hombres por el asesinato del fotógrafo oaxaqueño

La Fiscalía de Oaxaca reveló que ya hay dos hombres detenidos, acusados por el delito calificado con ventaja cometido en agravio de G.S.E, por el asesinato del fotógrafo oaxaqueño.

“Fiscalía de Oaxaca detiene a dos personas por homicidio tras incidente de tránsito ocurrido en San Juan Bautista Tuxtepec”, explicaron a través de un comunicado en redes sociales.

Fiscalía de Oaxaca detiene a dos personas por homicidio tras incidente de tránsito ocurrido en San Juan Bautista Tuxtepec



Oaxaca de Juárez, Oax. 16 de agosto de 2025.- Derivado de los trabajos de inteligencia criminal y reacción inmediata, la Fiscalía General del Estado de… pic.twitter.com/5YiAhAgddJ — Fiscalía General (@FISCALIA_GobOax) August 16, 2025

El fotógrafo falleció dentro de su vehículo; se dirigía a un hospital

De acuerdo con las autoridades, al arriba los efectivos observaron que el conductor de un vehículo se encontraba muerto adentro de la unidad, además presentaba heridas provocadas por un cuchillo.

Las investigaciones revelan que la víctima se encontraba adentro de su vehículo cuando dos hombres se acercaron a discutir con el fotógrafo, derivado del altercado, uno de los agresores empuñó el cuchillo infligiendo lesiones en la víctima.

Debido a la gravedad de las heridas, Gautier Sánchez Esteban, se dirigió hacía la ciudad de Tuxtepec, para recibir atención médica; sin embargo, perdió la vida mientras conducía el vehículo.

Autoridades de Oaxaca continúan investigando los hechos

Tras registrar los hechos, la Fiscalía General del Estado de Oaxaca tomó el caso y desplegó a un equipo multidisciplinario de la Vice fiscalía Regional de la Cuenca junto con elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI) que lograron la detención de dos personas por su probable participación en estos hechos.

La Fiscalía General garantiza investigaciones inmediatas para esclarecer delitos, aplicando todo el rigor de la Ley a quien o quienes resulten responsables.