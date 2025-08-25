Así puedes checar los resultados para la única secundaria con pase directo a las prepas de la UNAM

¡Felicidades, aspirante! Ha llegado el momento más esperado para miles de estudiantes y padres de familia que buscan un lugar en la Iniciación de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Si presentaste el examen para esta secundaria única con pase directo a las prepas de la UNAM, aquí te decimos paso a paso cómo y dónde consultar los resultados y toda la información que necesitas saber para el próximo ciclo escolar.

¿Cómo y dónde checar los resultados de Iniciación Universitaria UNAM?

La espera ha terminado, pues a partir de este 25 de agosto de 2025, podrás conocer el resultado de tu proceso de admisión a Iniciación Universitaria. Para hacerlo, sigue estas indicaciones al pie de la letra:



Ingresa al sitio oficial de la DGAE (Dirección General de Administración Escolar) de la UNAM, la única plataforma autorizada para la consulta de resultados. Es fundamental que no te dejes llevar por páginas externas que prometan la misma información, ya que podrían ser fraudulentas. Una vez dentro, el sistema te pedirá los siguientes datos para autenticar tu acceso:

Clave de pre-registro o Número de Comprobante .

o . Contraseña: Tu contraseña inicial está conformada por tu fecha de nacimiento en el formato ddmmaaaa (día, mes, año). Por ejemplo, si naciste el 3 de abril de 2001, tu contraseña sería 03042001 .

Tu contraseña inicial está conformada por tu fecha de nacimiento en el formato (día, mes, año). Por ejemplo, si naciste el 3 de abril de 2001, tu contraseña sería . Género y Lugar de nacimiento. Si fuiste seleccionado, ¡enhorabuena! El sistema te mostrará tu resultado y te pedirá que cambies tu contraseña de inmediato por una nueva y segura. Este paso es crucial para proteger tus datos personales.

¿Cuánto cuesta estudiar en la secundaria de la UNAM en 2025?

Una de las grandes ventajas de estudiar en la secundaria de la UNAM es su modelo de educación pública de alta calidad y bajo costo. La cuota de inscripción y las colegiaturas anuales son simbólicas en comparación con otras instituciones, por lo que muchas familias mexicanas optan por esta opción.

¿Cuándo inician las clases en la secundaria con pase directo a la UNAM?

Después de la consulta de resultados, te dejamos el calendario de las fechas clave para el proceso:



26 y 27 de agosto: Entrega de documentos de las y los aspirantes asignados, así como la inscripción del plantel.

1 de septiembre: Inicio de clases del ciclo escolar 2025-2026

1 al 3 de septiembre: Toma de fotografía, emisión y entrega de credencial

¡Listo! Ahora conoces lo más relevante para continuar con tu proceso de Iniciación Universitaria.