¡Atención CDMX! Activan Alerta Amarilla por bajas temperaturas en 5 alcaldías

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la CDMX prevé bajas temperaturas que van de 4 a 6 grados para las primeras horas del día.

Notas
Salud y Educación
Escrito por: Viridiana Castillo
¡Atención capitalinos! La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México (SGIRPC - CDMX) activó la alerta amarilla por bajas temperaturas para las primeras horas de este martes 18 de noviembre de 2025. Se prevé que el termómetro marque de cuatro a seis grados.

De acuerdo con la dependencia, la medida aplica en cinco alcaldías:

Recomendaciones para cuidarse del frío

Las autoridades llamaron a tomar las siguientes recomendaciones:

  • Abrigarse adecuadamente y cubrir tanto nariz como boca
  • Evitar cambios bruscos de temperatura
  • Ingerir abundante agua frutas y verduras con vitaminas A y C
  • Resguardar a las mascotas del frío, no dejarlas a la intemperie

¿Qué frutas y verduras son ricas en vitaminas A y C?

Derivado de las bajas temperaturas, es importante ingerir frutas y verduras ricas en vitaminas. La vitamina A la podemos encontrar en melón, mango, papaya, zanahoria, calabaza, espinaca, brócoli y pimientos. Mientras que la vitamina C en naranja, toronja, kiwi, guayaba, coliflor y papas.

¿Cómo protegerse de las enfermedades respiratorias?

Las autoridades de la Ciudad de México compartieron una guía para protegerse de las enfermedades respiratorias:

Clima en MéxicoCDMX

