¡Atención CDMX! Activan Alerta Amarilla por bajas temperaturas en 5 alcaldías
La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la CDMX prevé bajas temperaturas que van de 4 a 6 grados para las primeras horas del día.
¡Atención capitalinos! La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México (SGIRPC - CDMX) activó la alerta amarilla por bajas temperaturas para las primeras horas de este martes 18 de noviembre de 2025. Se prevé que el termómetro marque de cuatro a seis grados.
De acuerdo con la dependencia, la medida aplica en cinco alcaldías:
- Álvaro Obregón
- Cuajimalpa
- Magdalena Contreras
- Milpa Alta
- Tlalpan
🥶 Recuerda que se activó 🟡 #AlertaAmarilla por pronóstico de temperaturas bajas para las primeras horas de mañana.— Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) November 18, 2025
Toma en cuenta nuestras recomendaciones y mantente informado.
Recomendaciones para cuidarse del frío
Las autoridades llamaron a tomar las siguientes recomendaciones:
- Abrigarse adecuadamente y cubrir tanto nariz como boca
- Evitar cambios bruscos de temperatura
- Ingerir abundante agua frutas y verduras con vitaminas A y C
- Resguardar a las mascotas del frío, no dejarlas a la intemperie
¿Qué frutas y verduras son ricas en vitaminas A y C?
Derivado de las bajas temperaturas, es importante ingerir frutas y verduras ricas en vitaminas. La vitamina A la podemos encontrar en melón, mango, papaya, zanahoria, calabaza, espinaca, brócoli y pimientos. Mientras que la vitamina C en naranja, toronja, kiwi, guayaba, coliflor y papas.
¿Cómo protegerse de las enfermedades respiratorias?
Las autoridades de la Ciudad de México compartieron una guía para protegerse de las enfermedades respiratorias: