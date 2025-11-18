¡Atención CDMX! Activan Alerta Amarilla por bajas temperaturas en 5 alcaldías

¡Atención capitalinos! La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México (SGIRPC - CDMX) activó la alerta amarilla por bajas temperaturas para las primeras horas de este martes 18 de noviembre de 2025. Se prevé que el termómetro marque de cuatro a seis grados.

De acuerdo con la dependencia, la medida aplica en cinco alcaldías:



Álvaro Obregón

Cuajimalpa

Magdalena Contreras

Milpa Alta

Tlalpan

🥶 Recuerda que se activó 🟡 #AlertaAmarilla por pronóstico de temperaturas bajas para las primeras horas de mañana.

Toma en cuenta nuestras recomendaciones y mantente informado. #PronósticoDelTiempo #MaPrevenciónEsNuestraFuerza pic.twitter.com/eSG1eQOIIb — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) November 18, 2025

Recomendaciones para cuidarse del frío

Las autoridades llamaron a tomar las siguientes recomendaciones:



Abrigarse adecuadamente y cubrir tanto nariz como boca

Evitar cambios bruscos de temperatura

Ingerir abundante agua frutas y verduras con vitaminas A y C

Resguardar a las mascotas del frío, no dejarlas a la intemperie

¿Qué frutas y verduras son ricas en vitaminas A y C?

Derivado de las bajas temperaturas, es importante ingerir frutas y verduras ricas en vitaminas. La vitamina A la podemos encontrar en melón, mango, papaya, zanahoria, calabaza, espinaca, brócoli y pimientos. Mientras que la vitamina C en naranja, toronja, kiwi, guayaba, coliflor y papas.

¿Cómo protegerse de las enfermedades respiratorias?

Las autoridades de la Ciudad de México compartieron una guía para protegerse de las enfermedades respiratorias: