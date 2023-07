Utilizan inteligencia artificial para encontrar a niños desaparecidos

Santiago Barrios usó la inteligencia artificial para mostrar como serían en la actualidad, los bebés que se apropiaron los militares durante la dictadura en Argentina de 1976 a 1983.

“A todos yo les vuelvo a aclarar que este resultado, es un resultado de múltiples que puede haber, pero bueno en algunos casos puede suceder que se reconozcan en esa imagen, o en un caso en particular en el cual, el resultado de esa combinación era una persona muy parecida a uno de los hermanos”, contó Barrios.

¿Cómo hizo esos rostros de bebés y ahora adultos?

Santiago Barrios utilizó un programa de inteligencia artificial llamado MidJourney con el cual, se pueden crear imágenes a partir de descripciones textuales que combinó con las fotos de las madres y padres desaparecidos que obtuvo del archivo público de la página de Las Abuelas.

“Por eso siempre elijo las imágenes que están mirando a cámara porque me parece que entrar al perfil y encontrarte con todas esas personas “entre comillas”, esas imágenes de esas personas que te miran a los ojos y de algún modo te están interpelando y te están recordando que ese horror sigue vigente, que esas personas siguen con su identidad no restituida y es un crimen que se sigue cometiendo todos los días”, comentó Barrios.

El programa ofrece una posibilidad femenina y una masculina, además responde a los pedidos de Barros para hacerla lo más realista posible, “es un resultado de múltiples posibles al combinar dos rostros, no reemplaza a las muestras de ADN ni a ninguno de los métodos de Las Abuelas”, enfatizó Barrios.

REUTERS/Agustin Marcarian inteligencia artificial dictadura



¿La inteligencia artificial vs ADN?

La organización humanitaria Abuelas de Plaza de Mayo dedicada a la búsqueda de los niños que fueron robados por los militares a personas asesinadas y desaparecidas durante este periodo de la historia de Argentina, agradeció la propuesta, aunque señaló que no deja de ser un proyecto artístico, el cual no brinda certeza para identificar a los nietos, que la única herramienta certera y oficial es la prueba de ADN.

Las Abuelas de Plaza de Mayo, que ya han localizado a 132 nietos y siguen su lucha incansable por ubicar a los nietos de los cientos que fueron secuestrados con sus padres o que nacieron en el cautiverio de sus madres embarazadas durante la dictadura, indicaron que la falta de precisión en los resultados, hace que es no puedan tomarlo como método de búsqueda.

REUTERS/Agustin Marcarian inteligencia artificial

“Esta visibilización sirve, pero que la gente sepa una: que no nació como un proyecto oficial de Abuelas, de la institución, sino que es una persona que es sensible, que quiso colaborar con esta búsqueda y es una visión artística, que usa una herramienta artificial, para imaginarse, pero que no es excluyente, esas imágenes pueden ser movilizadoras pero pueden ser muy diferentes la persona que estamos buscando”, comentó Esteban Herrera, hijo de madre desaparecida durante la dictadura.

Santiago Barros asegura que el objetivo de su proyecto será siempre la difusión de la lucha de las Abuelas de Plaza de Mayo, además busca que la inteligencia artificial sirva para que las generaciones más jóvenes exijan explicaciones sobre las desapariciones, asesinatos, torturas y actos de lesa humanidad ocurridos durante la dictadura militar en Argentina.