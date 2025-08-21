Logo InklusionSitio accesible
Abrirán 3 nuevas estaciones del Trolebús Chalco-Santa Martha este domingo; ¿hasta dónde llegará?

Este domingo se inaugurarán nuevas estaciones de la Línea 11 del Trolebús Chalco–Santa Martha, mejorando los tiempos de movilidad para los habitantes del Edomex.

Trolebús Chalco Santa Martha nuevas estaciones abiertas
¿El costo cambia por usar completa la línea 11 del Trolebús?|Redes sociales
Escrito por: Iveth Ortiz
La Línea 11 del Trolebús Chalco-Santa Martha, que conecta el Estado de México (Edomex) con la Ciudad de México (CDMX), se prepara para ampliar su servicio con la apertura de tres nuevas estaciones este domingo 24 de agosto.

Estas paradas, que habían quedado pendientes desde su inauguración por obras, permitirán a más usuarios del oriente del Edomex acceder al transporte eléctrico de manera rápida.

¿Qué estaciones abrirán en el Trolebús Chalco-Santa Martha?

Las tres estaciones que entrarán en funcionamiento son:

  • Unión de Guadalupe
  • La Covadonga
  • Ejidal

Sumando a las nueve que ya se encuentran en operación, las cuales comenzaron a dar servicio desde el 18 de mayo:

  1. Santa Martha
  2. Parque de la Mujer
  3. Cuauhtémoc
  4. Puente Rojo
  5. Puente Blanco
  6. Parque Tejones
  7. José María Martínez
  8. Amalinalco
  9. Chalco

Cabe recordar que la apertura de estas estaciones se había retrasado por los trabajos del Colector Solidaridad, que prolongaron las obras en la parte conocida como “zona cero”, afectada por las inundaciones de 2024.

¿Cuántas estaciones de la Línea 11 del Trolebús faltan por abrir?

¡No todo es tan bueno! Aunque parte de la Línea 11 ya cuenta con servicio, todavía quedan tres estaciones pendientes por entrar en operación, las cuales son:

  • Teotongo
  • La Virgen
  • Xico

Se espera que estas también se integren próximamente al servicio, completando así la cobertura total del Trolebús de Chalco, que busca ofrecer una alternativa de transporte eficiente, reduciendo los tiempo de traslado de hasta 2 horas.

Especialmente para aquellos habitantes de Ixtapaluca y Los Reyes La Paz que a diario tienen que trasladarse a la capital del país.

Precio y horario del Trolebús Chalco-Santa Martha

El costo del viaje se mantendrá sin cambios en las nuevas estaciones. Las tarifas vigentes son:

  • Trayecto Santa Martha–Chalco: 13 pesos
  • Estado de México hasta Constitución 1917: 20 pesos

Autoridades aseguran que, en caso de que se realice la recarga inicial de 20 pesos y los usuarios bajen antes de llegar a Constitución de 1917, el dinero será devuelto de manera inmediata a la Tarjeta de Movilidad Integrada.

En cuanto al horario, el servicio opera de lunes a sábado de 4:30 AM a 12:00 AM. Mientras que, los domingos y días festivos este opera de 5:00 AM a 12:00 AM.

