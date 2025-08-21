Abrirán 3 nuevas estaciones del Trolebús Chalco-Santa Martha este domingo; ¿hasta dónde llegará?
Este domingo se inaugurarán nuevas estaciones de la Línea 11 del Trolebús Chalco–Santa Martha, mejorando los tiempos de movilidad para los habitantes del Edomex.
La Línea 11 del Trolebús Chalco-Santa Martha, que conecta el Estado de México (Edomex) con la Ciudad de México (CDMX), se prepara para ampliar su servicio con la apertura de tres nuevas estaciones este domingo 24 de agosto.
Estas paradas, que habían quedado pendientes desde su inauguración por obras, permitirán a más usuarios del oriente del Edomex acceder al transporte eléctrico de manera rápida.
¿Qué estaciones abrirán en el Trolebús Chalco-Santa Martha?
Las tres estaciones que entrarán en funcionamiento son:
- Unión de Guadalupe
- La Covadonga
- Ejidal
A patir del domingo 24 de agosto iniciaremos la operación del servicio en las estaciones Union de Guadalupe, Covadonga y Ejidal de la línea 11. pic.twitter.com/LKtt4Fedl3— Servicio de Transportes Eléctricos CDMX (@STECDMX) August 20, 2025
Sumando a las nueve que ya se encuentran en operación, las cuales comenzaron a dar servicio desde el 18 de mayo:
- Santa Martha
- Parque de la Mujer
- Cuauhtémoc
- Puente Rojo
- Puente Blanco
- Parque Tejones
- José María Martínez
- Amalinalco
- Chalco
Cabe recordar que la apertura de estas estaciones se había retrasado por los trabajos del Colector Solidaridad, que prolongaron las obras en la parte conocida como “zona cero”, afectada por las inundaciones de 2024.
¿Cuántas estaciones de la Línea 11 del Trolebús faltan por abrir?
¡No todo es tan bueno! Aunque parte de la Línea 11 ya cuenta con servicio, todavía quedan tres estaciones pendientes por entrar en operación, las cuales son:
- Teotongo
- La Virgen
- Xico
Se espera que estas también se integren próximamente al servicio, completando así la cobertura total del Trolebús de Chalco, que busca ofrecer una alternativa de transporte eficiente, reduciendo los tiempo de traslado de hasta 2 horas.
Especialmente para aquellos habitantes de Ixtapaluca y Los Reyes La Paz que a diario tienen que trasladarse a la capital del país.
#STEInforma— Servicio de Transportes Eléctricos CDMX (@STECDMX) May 18, 2025
En coordinación con el Gobierno del Estado de México el día de mañana a las 05:00 horas inicia la operación del servicio la línea 11 de trolebús de Chalco a Santa Marta con una tarifa de $13 pesos por viaje. pic.twitter.com/3j3nxpOhzP
Precio y horario del Trolebús Chalco-Santa Martha
El costo del viaje se mantendrá sin cambios en las nuevas estaciones. Las tarifas vigentes son:
- Trayecto Santa Martha–Chalco: 13 pesos
- Estado de México hasta Constitución 1917: 20 pesos
Autoridades aseguran que, en caso de que se realice la recarga inicial de 20 pesos y los usuarios bajen antes de llegar a Constitución de 1917, el dinero será devuelto de manera inmediata a la Tarjeta de Movilidad Integrada.
En cuanto al horario, el servicio opera de lunes a sábado de 4:30 AM a 12:00 AM. Mientras que, los domingos y días festivos este opera de 5:00 AM a 12:00 AM.