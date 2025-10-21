Histórico: Nicolas Sarkozy entra a prisión por el caso Gadafi y rompe un siglo de inmunidad presidencial en Francia

El expresidente de Francia, Nicolas Sarkozy, inició este martes una condena de cinco años de prisión tras ser hallado culpable de conspirar para financiar ilegalmente su campaña presidencial de 2007 con fondos procedentes del régimen libio de Muamar el Gadafi.

Former French President Nicolas Sarkozy began a five-year sentence for conspiring to raise campaign funds from Libya, arriving at La Sante prison in Paris in a stunning downfall for a man who led the country between 2007 and 2012 https://t.co/KOTnvAxxRu pic.twitter.com/2iflmMEac7 — Reuters (@Reuters) October 21, 2025

A sus 70 años, Nicolas Sarkozy salió de su casa acompañado de su esposa, la cantante Carla Bruni, ahí estaban sus simpatizantes, quienes corearon su nombre y hasta entonaron el himno nacional francés, “La Marsellesa”.

Posteriormente, Sarkozy se despidió de su esposa y se dirigió a la prisión de La Santé, en París. El momento marca un hecho sin precedentes en la historia moderna de Francia, siendo el primer exmandatario encarcelado desde Philippe Pétain, colaborador nazi durante la Segunda Guerra Mundial.

Nicolas Sarkozy comienza su condena de 5 años en prisión por el caso Gadafi|Sarah Meyssonnier/REUTERS

¿De qué se le acusa al expresidente francés Nicolas Sarkozy?

Nicolas Sarkozy fue condenado por conspirar con sus asesores más cercanos para orquestar un esquema de financiamiento ilegal durante su campaña presidencial de 2007. La investigación, que se extendió por más de diez años, reveló presuntos envíos de millones de euros en efectivo desde Libia.

Aunque el tribunal lo absolvió de recibir personalmente el dinero, lo halló culpable de haber permitido, y de coordinar la operación. El exmandatario galo mantiene su inocencia y asegura que es víctima de una persecución política. En un mensaje publicado en “X” (antes Twitter), declaró: “No es un expresidente quien está siendo encarcelado hoy, sino un hombre inocente”.

Mes chers amis.

Depuis le 25 septembre, le jour où j’ai été condamné à 5 années de prison, j’ai reçu des milliers et des milliers de témoignages. Ils m’ont touché au-delà de ce que vous pouvez imaginer. Ma famille en a été bouleversée. Et moi-même, toute cette affection,… pic.twitter.com/pTKcyvHQNy — Nicolas Sarkozy (@NicolasSarkozy) October 2, 2025

Así es la celda en donde Nicolas Sarkozy cumplirá su condena

De acuerdo con el Ministerio de Justicia de Francia, Sarkozy permanecerá en el ala de aislamiento de la prisión de La Santé, donde los reclusos se mantienen en celdas individuales y bajo medidas especiales de seguridad.

Las celdas, de entre 9 y 12 metros cuadrados, cuentan con ducha privada, televisión, además de un teléfono fijo. Sus abogados han solicitado una liberación anticipada mientras se revisa su apelación, la cual podría resolverse antes de Navidad.

Vista exterior de la Prisión de la Sante en París, Francia, 26 de septiembre de 2025.|Stephanie Lecocq/REUTERS

¿Podrá Nicolas Sarkozy recuperar su libertad antes de fin de año o este será el capítulo más oscuro de su legado político? El caso sigue dividiendo a Francia entre la justicia y la nostalgia por un líder caído.