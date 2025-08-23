La noche de este viernes se registró una fuerte lluvia, afectando zonas de la Ciudad de México (CDMX), como avenidas principales en diversas alcaldías. ¡Tómalo en cuenta! Este será el clima en México este sábado 23 de agosto de 2025.

La presencia de lluvia continuará en el país, mientras que en otros estados del territorio mexicano, no se descarta que las lluvias sean más fuertes con cambios en el pronóstico del tiempo el fin de semana.

¿Qué clima se espera en México el 23 de agosto 2025?

El Servicio Meteorológico Nacional reporta que para este sábado 23 de agosto de 2025, el monzón mexicano aunado a inestabilidad atmosférica en el noroeste del país, ocasionará lluvias muy fuertes en Nayarit, lluvias fuertes en Sinaloa, así como lluvias e intervalos de chubascos en Baja California, Baja California Sur, Sonora y Chihuahua.

Por otra parte, una vaguada en altura sobre el noreste y occidente del territorio nacional en interacción con un canal de baja presión sobre la Mesa del Norte y la Mesa Central, además del ingreso de humedad procedente del océano Pacífico y el golfo de México, propiciarán lluvias fuertes a puntuales muy fuertes en el norte, noreste, occidente, centro y sur del país, con lluvias puntuales intensas en Tamaulipas (centro y sur).

Simultáneamente, la onda tropical núm. 24 se desplazará al suroeste de las costas de Jalisco y durante la tarde-noche será absorbida por la zona de baja presión con probabilidad para desarrollo ciclónico.

Asimismo, la onda tropical núm. 25 y un canal de baja presión sobre el sureste mexicano, en combinación con el ingreso de humedad del golfo de México y mar Caribe, generarán chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes en la región.

Finalmente, continuará el ambiente caluroso a muy caluroso sobre entidades del norte de México, estados del litoral del Pacífico y golfo de México, así como en la península de Yucatán; con temperaturas que podrán superar los 45 °C en Baja California y Sonora. A su vez, prevalecerá la onda de calor en Baja California, Baja California Sur y Oaxaca.

Pronóstico de lluvias 23 de agosto de 2025

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas: Tamaulipas (centro y sur).



Tamaulipas (centro y sur). Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes: Nuevo León, Durango (sur), Zacatecas, Aguascalientes, San Luis Potosí, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Puebla, Estado de México, Guerrero, Oaxaca y Chiapas.



Nuevo León, Durango (sur), Zacatecas, Aguascalientes, San Luis Potosí, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Puebla, Estado de México, Guerrero, Oaxaca y Chiapas. Chubascos con lluvias puntuales fuertes: Sinaloa, Coahuila, Hidalgo, Ciudad de México, Morelos, Tlaxcala y Veracruz.



Sinaloa, Coahuila, Hidalgo, Ciudad de México, Morelos, Tlaxcala y Veracruz. Intervalos de chubascos: Baja California Sur, Sonora, Chihuahua y Tabasco.



Baja California Sur, Sonora, Chihuahua y Tabasco. Lluvias aisladas: Baja California, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

CDMX y Edomex: clima sábado 23 de agosto 2025

En el Valle de México se esperan condiciones de cielo nublado la mayor parte del día. Durante la mañana, se prevé ambiente fresco a templado en la región; frío y bancos de niebla en zonas altas.

Por la tarde, ambiente templado, con probabilidad de lluvias fuertes en la Ciudad de México (CDMX) y puntuales muy fuertes en el Estado de México (Edomex). Dichas lluvias se podrían acompañar con descargas eléctricas y caída de granizo.

La temperatura mínima en la Ciudad de México será de 14 a 16 °C y la máxima de 22 a 24 °C. Para Toluca, Estado de México, se prevé una temperatura mínima de 10 a 12 °C y una máxima de 18 a 20 °C.