Lluvias y tormentas llegan con fuerza al país: así estará el clima en México

Este domingo 24 de agosto, el clima en el país traerá lluvias intensas y tormentas eléctricas. Los estados más afectados serán Nuevo León, Tamaulipas, Zacatecas, Aguascalientes, Guanajuato y Querétaro, donde las precipitaciones podrían ser fuertes y constantes. Pero el calor extremo seguirá azotando varios estados con temperaturas de hasta 45 grados, de acuerdo con el Sistema Meteorológico Nacional (SMN).

¿En qué estados lloverá este domingo 24 de agosto?

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas: Durango (sur), Sinaloa (norte y centro), Nayarit (norte) y Jalisco (oriente y centro).

Lluvias fuertes a puntuales muy fuertes: Sonora, Zacatecas, Tamaulipas, San Luis Potosí, Aguascalientes, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Puebla, Veracruz y Chiapas.

Chubascos con lluvias puntuales fuertes: Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Ciudad de México, Tlaxcala, Morelos y Tabasco.

Intervalos de chubascos: Baja California, Baja California Sur, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Calor que no da tregua en el país

Aunque las lluvias estarán presentes, el calor no se irá. Se prevén temperaturas superiores a 45°C en Baja California y Sonora, mientras que en Sinaloa y Baja California Sur los termómetros podrían llegar a los 40 y 45°C.

En estados del norte, litoral del Pacífico, Golfo de México y península de Yucatán, el calor será intenso, con temperaturas de 35 a 40°C en lugares como Nuevo León, Tamaulipas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

En contraste, en zonas montañosas de Durango, Estado de México, Tlaxcala y Puebla, las mínimas estarán entre los 0 y 5°C, con amaneceres fríos.

Clima para el domingo 24 de agosto en la Ciudad de México y Edomex

En el Valle de México se espera un día nublado casi todo el tiempo. La mañana será fresca y hasta fría en zonas altas, mientras que en la tarde el ambiente se tornará templado, con tormentas fuertes en la Ciudad de México y muy fuertes en el Estado de México.

Estas lluvias podrían venir acompañadas de granizo y rayos, con riesgo de deslaves, inundaciones y caída de árboles o anuncios debido a los fuertes vientos.

Las temperaturas serán de 13 a 15°C como mínima y de 22 a 24°C como máxima en la capital. En Toluca, se espera una mínima de 10 a 12°C y una máxima de 19 a 21°C.