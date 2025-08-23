ISSSTE atribuye retraso en insumos a proveedor y descarta desabasto de plaquetas

Luego de que Fuerza Informativa Azteca diera a conocer la presunta escasez de insumos para realizar procedimientos de extracción y transfusión de plaquetas en el Centro Médico Nacional “20 de Noviembre” de la alcaldía Benito Juárez de la Ciudad de México, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) aclaró que no existe desabasto de plaquetas y que los servicios funcionan con normalidad.

En un comunicado oficial, el organismo explicó que la situación se debió a un retraso en la entrega de materiales por parte de la empresa proveedora, lo que provocó una reducción temporal en la capacidad de extracción, sin afectar la atención médica de los pacientes.

ISSSTE iniciará procedimiento contra proveedor por retraso de plaquetas

La institución precisó que se iniciará el procedimiento de notificación de incumplimiento conforme a contrato, dado que el retraso generó afectaciones en la operatividad del hospital.

Asimismo, subrayó que en todo momento el personal médico del Centro Médico Nacional “20 de Noviembre” actuó conforme a los protocolos de atención, implementando medidas preventivas inmediatas para garantizar la seguridad de los pacientes.

Supuestamente el ISSSTE destacó que estas acciones permitieron evitar riesgos clínicos y mantener la continuidad en los tratamientos de quienes requieren transfusiones de plaquetas, un componente sanguíneo vital en pacientes con enfermedades hematológicas o que atraviesan procesos quirúrgicos complejos.

La importancia de las plaquetas en la atención médica

Las plaquetas desempeñan un papel fundamental en la coagulación sanguínea. Su extracción y transfusión resultan esenciales para pacientes con cáncer, trastornos hematológicos o que han sufrido hemorragias graves.

Por ello, cualquier desabasto o retraso en la disponibilidad de insumos para su manejo genera preocupación entre la población y exige respuestas inmediatas de las autoridades sanitarias.

El instituto reafirmó su compromiso con los pacientes para ofrecer servicios médicos de calidad, seguros y oportunos, además de garantizar el suministro de insumos a través de una supervisión más estricta de proveedores.