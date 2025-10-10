“Yo por eso siempre ando con mi palo”. Con estas palabras, una vecina resume el miedo que se ha apoderado de la colonia Las Palmas 1, en Ixtapaluca, donde una jauría de perros ha desatado el pánico, registrando más de 10 ataques a personas en menos de tres meses.

La situación, denunciada por los habitantes en múltiples ocasiones, fue ignorada por las autoridades del Estado de México (Edomex) hasta que los videos de las brutales agresiones se hicieron virales en redes sociales, obligándolos finalmente a actuar.

Jauria en Ixtapaluca ataca a una decena de vecinos

La evidencia del peligro es irrefutable. En una de las grabaciones, se observa cómo un hombre que pasea a su perro es repentinamente rodeado por la jauría. Intenta proteger a su mascota cargándola, pero los perros lo derriban y lo muerden en el suelo. En otro video, una mujer es atacada y, por fortuna, es auxiliada por un automovilista.

Estos son solo dos ejemplos de una larga lista de víctimas que incluye a un hombre en situación de calle, quien resultó gravemente herido tras ingresar al predio baldío de dos hectáreas donde el grupo de caninos se concentra.

Más de 10 ataques | Jauría en #Ixtapaluca aterroriza a vecinos sin que nadie actúe#Edomex | Vecinos denuncian más de 10 ataques de una jauría que se concentra en un terreno baldío. La agresión más reciente, donde una mujer fue salvada por un automovilista, quedó grabada en… pic.twitter.com/4pkxDaoNoc — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) October 10, 2025

Los testimonios de las víctimas en Ixtapaluca, Edomex

María de la Luz Rojas aún tiene las marcas de su encuentro con la jauría. Ella salía de un consultorio cuando los perros la atacaron.

“Se abalanzaron contra mí, eran seis perros. Me tiraron, me mordieron en la pierna, aquí en la cadera. Me tuvieron que llevar al hospital porque sí sangré muchísimo. Gracias a Dios que salieron personas y me ayudaron, porque si no, no sé qué hubiera pasado”, relató.

Los vecinos estiman que la jauría está compuesta por unos 40 perros, aunque las autoridades solo reconocen a 14 como agresivos.

Vecinos de Ixtapaluca denuncian inacción del Gobierno

La frustración de la comunidad se dirige principalmente al gobierno morenista de Ixtapaluca. Aseguran que habían presentado escritos y denuncias formales sobre el peligro, sin obtener respuesta alguna. La ayuda solo llegó después de la presión mediática generada por los videos.

VIDEO: Así fue el momento en que una miujer fue atacada por jauría de perros en #Ixtapaluca, Edomex @UrielEstradaTV pic.twitter.com/V6IUHrgzu2 — Ahora Más (@ahoramasoficial) October 9, 2025

Tras la viralización, se desplegó un operativo con personal de control animal, bomberos, protección civil y la policía municipal. Sin embargo, la confianza en las autoridades se vio mermada cuando los propios encargados del operativo admitieron sus limitaciones.

“Algo que me inquietó fue que dijeron que no tenían el material adecuado, ni la capacitación para poder llevar a cabo esto. Si las personas de una dependencia que trata con animales no son capacitadas, entonces es preocupante”, señaló Dante Peña, vigilante de la zona.

Mientras el operativo continúa, los habitantes de Las Palmas 1 siguen caminando con temor por sus propias calles, muchos de ellos, armados con un palo como única defensa.