Caen sujetos en la Benito Juárez; Son señalados de un asesinato a tiros en colonia Acuiolotitla

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México (CDMX) informó sobre la detención de dos hombres, de 35 y 36 años, presuntos responsables de un homicidio por arma de fuego ocurrido el pasado 9 de octubre en la alcaldía Benito Juárez. Los sujetos fueron ubicados y capturados en posesión de diversas dosis de aparente droga.

Homicidio en colonia Acuiolotitla, alcaldía Benito Juárez

El homicidio ocurrió la mañana del 9 de octubre en el cruce de las calles Silvestre Melgarejo y Orozco, en la colonia Acuiolotitla. Uniformados de la SSC fueron alertados por el Centro de Comando y Control (C2 Poniente) sobre disparos de arma de fuego. Al llegar al sitio, los policías ubicaron a una persona sin signos vitale y con manchas de sangre, por lo que acordonaron el área para los servicios periciales.

Tras el crimen, los operadores del C2 Poniente implementaron un cerco virtual y lograron identificar que los responsables huyeron a bordo de un vehículo de color blanco, rastreando su zona de movilidad hasta la colonia Letrán Valle, donde se implementaron puntos de vigilancia fijos y móviles.

La detención se concretó la noche del domingo 2 de noviembre durante un recorrido de seguridad. Los oficiales ubicaron el vehículo y a dos personas que coincidían con las características de los agresores. Los hombres se encontraban manipulando de forma inusual bolsitas de plástico y tenían 35 y 36 años de edad.

Tras interceptarlos, los oficiales realizaron una revisión preventiva, asegurando lo siguiente:



9 bolsitas de plástico transparente con aparente marihuana .

de plástico transparente con aparente . 42 dosis de una sustancia sólida en polvo, parecido a la cocaína .

de una sustancia sólida en polvo, parecido a la . El vehículo en el que viajaban.

Los detenidos fueron informados de sus derechos y puestos a disposición del agente del Ministerio Público, quien integrará la carpeta de investigación por el homicidio y los delitos contra la salud, para determinar su situación jurídica.