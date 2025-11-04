Trabajador de CDMX cae 8 metros de un árbol y tronco le fractura dos piernas en la Narvarte

Un trabajador del área de poda del Gobierno de la Ciudad de México (CDMX) vivió momentos de terror la mañana de este martes, tras sufrir una aparatosa caída desde un árbol de aproximadamente ocho metros de altura en la colonia Narvarte Poniente.

El hombre, que realizaba labores de mantenimiento, se desplomó junto con la estructura cuando esta colapsó desde su base. El propio tronco le cayó encima, provocándole fracturas en ambas piernas y una lesión en la costilla.

De manera concreta, el grave accidente ocurrió en el cruce de las calles Uxmal y Torres Adalid, en la alcaldía Benito Juárez, y requirió una intensa movilización de los servicios de emergencia, por lo que al sitio se trasladó el equipo de Fuerza Informativa Azteca (FIA) para recabar los hechos.

¿Qué pasó en la Narvarte? Así fue el accidente del árbol en Uxmal

Según los reportes de testigos y de sus propios compañeros, el accidente no se debió a una falla humana o falta de equipo. El trabajador, perteneciente a la Secretaría de Obras y Servicios (SOBSE), se encontraba en la copa del árbol realizando una poda controlada y portaba su equipo de seguridad correspondiente, incluyendo un arnés.

Sin embargo, el árbol, de unos ocho metros de altura, no soportó y se desprendió de raíz. La causa del colapso fue que la base del tronco estaba completamente podrida, por lo que se rompió sin previo aviso.

Al caer, el trabajador quedó atrapado, y el pesado tronco aterrizó sobre sus extremidades inferiores. El árbol quedó atravesado sobre la banqueta y el paso peatonal de la calle Uxmal.

🚨 Accidente en la alcaldía Benito Juárez



Un trabajador sufrió fracturas al caer de un árbol mientras lo podaba en calles de la colonia Narvarte Poniente. ⚠️@PLATA11CDMX con la información pic.twitter.com/b8OEMKKhEY — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) November 4, 2025

Trasladan de emergencia a trabajador de la CDMX

Vecinos de la zona que presenciaron la impactante caída llamaron de inmediato a los servicios de emergencia. Al lugar arribaron paramédicos de una ambulancia de la propia alcaldía Benito Juárez, quienes brindaron los primeros auxilios al trabajador lesionado.

Tras una valoración inicial, confirmaron la gravedad de sus heridas: fractura en ambas piernas y una posible lesión en la costilla. Debido a esto, el trabajador fue trasladado de emergencia al Hospital de Traumatología Sur del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) para su atención especializada.

Mientras el herido era trasladado, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC CDMX) acordonaron la zona para tomar conocimiento de los hechos y facilitar las labores de limpieza. El resto de la cuadrilla de la SOBSE, compañeros del lesionado, permanecieron en el lugar para retirar el árbol caído.

