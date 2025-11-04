Avance Metro CDMX HOY 4 de noviembre: Retrasos y alta afluencia por hora pico
¿Marcha lenta? Consulta el avance del Metro CDMX este martes 4 de noviembre y revisa si hay retrasos o afectaciones en el servicio de los trenes en tiempo real.
Si hoy estás planeando tu viaje en el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro, es crucial que sepas que la mañana de este 4 de noviembre en la CDMX ha iniciado con fuertes complicaciones. Múltiples líneas registran retrasos significativos y una alta afluencia que está provocando andenes saturados y trenes detenidos.
La hora pico de este martes se ha convertido en un verdadero desafío, con reportes de usuarios indicando demoras de hasta 10 o 20 minutos en el avance de trenes en líneas clave como la 3, 7, 9 y la Línea A y B, complicando el traslado de miles de capitalinos a sus destinos. ¿En qué líneas debes esperar más tiempo y cuáles son las alternativas de movilidad más rápidas?
Se mantienen los retrasos en L3; ¡De hasta 15 minutos!
¡Tómalo en cuenta y no olvides salir con tiempo! Siguen los retrasos en el avance de los trenes en la Línea 3 del Metro de la CDMX.
La L3 esta detenida completamente, por eso hay afluencia inútiles.— Gib Flores (@guinda0991) November 4, 2025
Muevan la linea 3 ya 15 min en división del norte y nonpasa ningun tren— Jesús Martínez (@Jesamartv) November 4, 2025
También reportan retrasos en la Línea 7
Viajeros del Metro indican que en L7 hay retrasos de más de 10 minutos en el avance de los trenes.
A que hora mandan trenes en L7 estación tacubaya dirección el rosario. Ya pasaron 2 dirección barranca sin tema y dirección el rosario llevamos 10 minutos y contando sin un pinche tren— Daniela Servín Vélez (@ServinVele57873) November 4, 2025
Buenos días, la línea 7 dice 5 minutos de espera, llevo 10 minuto y ni luces del próximo Metro— oli (@darkoli7) November 4, 2025
¿Qué pasa en L3?
Tras varios reportes de marcha lenta en el servicio de la L3, el Metro informa que en este momento la Línea 3 presenta alta afluencia,por lo que se envían unidades vacías a las estaciones de mayor demanda.
Otra vez la línea 3 dirección indios verdes, que pinche necesidad de tardarse como si deberás estuviera lleno o hubiera tanta "afluencia" de pasajeros, trabajen bien! 🤬🤬🤬— BlackCat (@Dreikesilla) November 4, 2025
línea 3 dirección indios verdes,se detiene a medió túnel y en la estación hace base,ya trabajen hdspm— vicente cd (@vicentecd6) November 4, 2025
Retrasos en Línea 2; reportan usuarios
Capitalinos que viajan en la L2 del Metro indican que hay retrasos de hasta 15 minutos en el avance de los trenes.
Línea 2 con retraso. Más de 10 minutos sin que pase convoy en bellas artes— Ana Saraí Berrios Roque (@AnaSaraBerrios1) November 4, 2025
Linea 2 15 minutos y atascada como siempre ya no es novedad— Rosss Rm (@RmRosss) November 4, 2025
Arranca la cobertura del avance del Metro de la CDMX HOY 4 de noviembre: ¿En qué estaciones se presenta alta afluencia?