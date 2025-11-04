Avance Metro CDMX HOY 4 de noviembre: Retrasos y alta afluencia por hora pico

Si hoy estás planeando tu viaje en el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro, es crucial que sepas que la mañana de este 4 de noviembre en la CDMX ha iniciado con fuertes complicaciones. Múltiples líneas registran retrasos significativos y una alta afluencia que está provocando andenes saturados y trenes detenidos.

La hora pico de este martes se ha convertido en un verdadero desafío, con reportes de usuarios indicando demoras de hasta 10 o 20 minutos en el avance de trenes en líneas clave como la 3, 7, 9 y la Línea A y B, complicando el traslado de miles de capitalinos a sus destinos. ¿En qué líneas debes esperar más tiempo y cuáles son las alternativas de movilidad más rápidas?

