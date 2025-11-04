Logo InklusionSitio accesible
Avance Metro CDMX HOY 4 de noviembre: Retrasos y alta afluencia por hora pico

¿Marcha lenta? Consulta el avance del Metro CDMX este martes 4 de noviembre y revisa si hay retrasos o afectaciones en el servicio de los trenes en tiempo real.

Escrito por: Daniel Rivera-Iveth Ortiz
Si hoy estás planeando tu viaje en el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro, es crucial que sepas que la mañana de este 4 de noviembre en la CDMX ha iniciado con fuertes complicaciones. Múltiples líneas registran retrasos significativos y una alta afluencia que está provocando andenes saturados y trenes detenidos.

La hora pico de este martes se ha convertido en un verdadero desafío, con reportes de usuarios indicando demoras de hasta 10 o 20 minutos en el avance de trenes en líneas clave como la 3, 7, 9 y la Línea A y B, complicando el traslado de miles de capitalinos a sus destinos. ¿En qué líneas debes esperar más tiempo y cuáles son las alternativas de movilidad más rápidas?

Se mantienen los retrasos en L3; ¡De hasta 15 minutos!

¡Tómalo en cuenta y no olvides salir con tiempo! Siguen los retrasos en el avance de los trenes en la Línea 3 del Metro de la CDMX.

También reportan retrasos en la Línea 7

Viajeros del Metro indican que en L7 hay retrasos de más de 10 minutos en el avance de los trenes.

¿Qué pasa en L3?

Tras varios reportes de marcha lenta en el servicio de la L3, el Metro informa que en este momento la Línea 3 presenta alta afluencia,por lo que se envían unidades vacías a las estaciones de mayor demanda.

Retrasos en Línea 2; reportan usuarios

Capitalinos que viajan en la L2 del Metro indican que hay retrasos de hasta 15 minutos en el avance de los trenes.

¡Buenos FIA'S!

Arranca la cobertura del avance del Metro de la CDMX HOY 4 de noviembre: ¿En qué estaciones se presenta alta afluencia?

Metro CDMX

