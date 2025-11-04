Logo InklusionSitio accesible
En México, ya son 10 alcaldes asesinados en lo que va del actual gobierno

En el primer año del actual gobierno ya son 10 alcaldes asesinados. Michoacán es el estado con más número de víctimas.

Alcaldes municipales asesinados en México
Con el asesinato de Carlos Manzo, son 10 los presidentes municipales asesinados durante el primer año del gobierno actual. |Pixabay
Seguridad
Escrito por: Jimena Romero Escamilla
Durante el primer año del actual sexenio 10 alcaldes han sido asesinados y Michoacán es el estado con el mayor número de víctimas; el más reciente hecho de violencia que sacudió al país es la ejecución del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo.

Michoacán: El foco rojo de violencia

La entidad más afectada de esta violencia contra políticos es Michoacán. Tres de los 10 asesinatos más recientes ocurrieron en este estado y los tres están ligados a la crisis de seguridad que vive la región en el actual gobierno.

Las tres víctimas recientes son:

  1. Salvador Bastida García - Tacámbaro (5 de junio de 2025)
  2. Martha Laura Mendoza Mendoza - Tepalcatepec (17 de junio de 2025)
  3. Carlos Manzo Rodríguez - Uruapan (1 de noviembre de 2025)

Lista completa de víctimas

La lista de los 10 presidentes municipales asesinados en este periodo incluye a ediles de cinco estados diferentes: Guerrero, Oaxaca, San Luis Potosí, Michoacán e Hidalgo.

1. Alejando Arcos Catalán - Chilpancingo, Guerrero (6 de octubre 2024)
2. Román Ruiz Bohórquez- Candelaria Loxicha, Oaxaca (15 de octubre 2024)
3. Jesús Franco Lárraga- Tancanhuitz, San Luis Potosí (15 de diciembre 2024)
4. Mario Hernández García- Santiago Amoltepec, Oaxaca (15 de mayo 2025)
5. Isaías Rojas Ramírez- Metlatónoc, Guerrero (2 de junio 2025)
6. Salvador Bastida García- Tacámbaro, Michoacán (5 de junio 2025)
7. Lilia Gema García Soto-San Mateo Piñas, Oaxaca (15 de junio 2025)
8. Martha Laura Mendoza Mendoza- Tepalcatepec, Michoacán (17 de junio 2025)
9. Miguel Bahena Solórzano- Pisaflores, Hidalgo (21 de octubre 2025)
10. Carlos Manzo Rodríguez- Uruapan, Michoacán (1 de noviembre 2025)

El mayor número de víctimas son de Michoacán

Ampliando la perspectiva, la cifra de presidentes municipales asesinados en Michoacán asciende a siete durante el gobierno de Alfredo Ramírez Bedolla (2022-2025).

  1. Enrique Velázquez Orozco- Contepec (8 de febrero de 2022)
  2. César Arturo Valencia Caballero- Aguililla (11 de marzo de 2022)
  3. Guillermo Torres Rojas- Churumuco (1 de abril de 2024)
  4. Yolanda Sánchez Figueroa- Cotija (3 de junio de 2024)
  5. Salvador Bastida García- Tacámbaro (5 de junio de 2025)
  6. Martha Laura Mendoza Mendoza- Tepalcatepec (17 de junio de 2025)
  7. Carlos Manzo Rodríguez- Uruapan (1 de noviembre de 2025)

Asesinan a alcalde de Uruapan 135 días después de denunciar amenazas

