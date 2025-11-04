En México, ya son 10 alcaldes asesinados en lo que va del actual gobierno

Durante el primer año del actual sexenio 10 alcaldes han sido asesinados y Michoacán es el estado con el mayor número de víctimas; el más reciente hecho de violencia que sacudió al país es la ejecución del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo.

Michoacán: El foco rojo de violencia

La entidad más afectada de esta violencia contra políticos es Michoacán. Tres de los 10 asesinatos más recientes ocurrieron en este estado y los tres están ligados a la crisis de seguridad que vive la región en el actual gobierno.

Las tres víctimas recientes son:



Lista completa de víctimas

La lista de los 10 presidentes municipales asesinados en este periodo incluye a ediles de cinco estados diferentes: Guerrero, Oaxaca, San Luis Potosí, Michoacán e Hidalgo.

1. Alejando Arcos Catalán - Chilpancingo, Guerrero (6 de octubre 2024)

2. Román Ruiz Bohórquez- Candelaria Loxicha, Oaxaca (15 de octubre 2024)

3. Jesús Franco Lárraga- Tancanhuitz, San Luis Potosí (15 de diciembre 2024)

4. Mario Hernández García- Santiago Amoltepec, Oaxaca (15 de mayo 2025)

5. Isaías Rojas Ramírez- Metlatónoc, Guerrero (2 de junio 2025)

6. Salvador Bastida García- Tacámbaro, Michoacán (5 de junio 2025)

7. Lilia Gema García Soto-San Mateo Piñas, Oaxaca (15 de junio 2025)

8. Martha Laura Mendoza Mendoza- Tepalcatepec, Michoacán (17 de junio 2025)

9. Miguel Bahena Solórzano- Pisaflores, Hidalgo (21 de octubre 2025)

10. Carlos Manzo Rodríguez- Uruapan, Michoacán (1 de noviembre 2025)

#Michoacán | La gente está harta de vivir con miedo todos los días.



En el funeral de Carlos Manzo, una mujer enfrentó al gobernador del estado, @ARBedolla y le dio un zape entre gritos de "asesino".

El mayor número de víctimas son de Michoacán

Ampliando la perspectiva, la cifra de presidentes municipales asesinados en Michoacán asciende a siete durante el gobierno de Alfredo Ramírez Bedolla (2022-2025).

