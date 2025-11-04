Logo InklusionSitio accesible
¿Dónde y a qué hora? Guía completa de marchas: hoy habrá 9 concentraciones en CDMX

Consulta la lista de marchas y manifestaciones programadas para hoy, martes 4 de noviembre de 2025, en CDMX. Entérate de horarios y posibles afectaciones viales.

Escrito por: Arturo Engels
Conoce cuáles son las marchas hoy 4 de noviembre de 2025, en CDMX que podrían algunas afectaciones|Foto: Twitter @OVIALCDMX

¡Toma tus precauciones! Sigue este minuto a minuto EN VIVO sobre las marchas y concentraciones en CDMX durante hoy martes 4 de noviembre de 2025. La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México da a conocer sobre las movilizaciones y marchas en CDMX durante la jornada de hoy martes 4 de noviembre de 2025.

Fuerza Informativa Azteca (FIA) te mantiene informado acerca de qué vialidades pueden resultar afectadas, así como cuáles serán las movilizaciones y marchas CDMX; todo para que te sea más fácil planear tu camino de esta jornada.

EN VIVO

¡Ponte atento! Concentración de Bomberos Jubilados

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, informa que alrededor de las 10 de la mañana, integrantes de Bomberos Jubilados se concentrarán en la Secretaría de Gobierno ubicada en Plaza de la Constitución número 1, en la colonia Centro Histórico, para exigir respeto a las cláusulas No. 47 y No. 65 de su contrato colectivo de trabajo.

Movilización en la alcaldía Cuauhtémoc

Integrantes del colectivo "Hasta Encontrarles", se concentrarán en la estación Chabacano del Metro CDMX (líneas 2, 8 y 9) y marchará hacia la sede de la Secretaría de Educación Pública (SEP) y el Zócalo; se estima posible afluencia elevada.

Afectación vial en Avenida Chapultepec

El Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano (C5) de la Ciudad de México señala sobre una afectación vial sobre la avenida Chapultepec y Niza, en la colonia Juárez.

Manifestaciones y movilizaciones de hoy 4 de noviembre de 2025

Conforme a la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y el Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano (C5), hoy viernes 26 de septiembre de 2025, se tienen previstas 9 concentraciones y 7 eventos de esparcimiento en diversos puntos de la CDMX.

