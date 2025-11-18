Sorpresiva tormenta cobra la vida de dos turistas mexicanos en parque nacional de Chile

En el Parque Nacional Torres del Paine, ubicado en la Región de Magallanes, en Chile, las autoridades confirmaron la muerte de dos turistas mexicanos, un hombre y una mujer, tras la fuerte tormenta de viento blanco que afectó la zona pasado lunes 17 de noviembre de 2025 en la noche. La tragedia también involucra la búsqueda de siete excursionistas desaparecidos.

Vientos de 190 km/h: Siete excursionistas desaparecidos en el peligroso circuito "O" del Parque Nacional

El grupo de visitantes intentaba completar el circuito “O” cuando la tormenta azotó con rachas superiores a 190 kilómetros por hora, impidiendo continuar la travesía y generando situaciones de emergencia.

Según Guillermo Ruiz, delegado de la provincia Última Esperanza, inicialmente se reportó una víctima fatal y otra persona en proceso de evacuación. Sin embargo, lamentablemente, la evacuada falleció, elevando a dos el número de muertos.

Se realiza GOGRID regional por extravío de personas en el Parque Nacional Torres del Paine, a partir de una alerta informada por CONAF.

Se confirmó que existen actualmente siete personas extraviadas, otra ha sido evacuada y, lamentablemente, dos fueron reportadas fallecidas. pic.twitter.com/96NSE565Hb — Delegación Presidencial Regional de Magallanes (@DPRMagallanes) November 18, 2025

Búsqueda Extrema: Equipos de rescate de Carabineros enfrentan 11 kilómetros en condiciones climáticas adversas

Los esfuerzos para localizar a siete turistas desaparecidos siguen activos y son realizados por un equipo multidisciplinario de 24 expertos, incluyendo rescatistas de montaña. Los Carabineros detallaron que el recorrido para el rescate es de 11 kilómetros bajo condiciones climáticas adversas.

Hipotermia y Alarma: Una turista coreana trasladada a Urgencias

Las autoridades reportaron una mujer coreana con hipotermia trasladada a urgencias y una ciudadana británica inicialmente reportada como desaparecida, situación que también es revisada.

Además, insistieron en la peligrosidad del clima y hacen un llamado a la prudencia para quienes planean visitar el parque, mientras buscan completar el rescate.

¿Qué es el Parque Nacional Torres del Paine?

El Parque Nacional Torres del Paine es reconocido por las montañas que le dan su nombre, hechas de granito y modeladas por el hielo glacial.

Esta región es hábitat de animales salvajes, así como de flora sub antártica. Cuenta con llanuras, montañas, glaciares, ríos, lagos y lagunas.

El conjunto montañoso del Paine tiene una altura máxima de 3 mil 050 metros sobre el nivel del mar, lo que lo convierte atractivo para los alpinistas.

