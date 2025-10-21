Jóvenes Construyendo el Futuro 2025: ¿Cuándo inicia mi capacitación si me registre en octubre?

Jóvenes Construyendo el Futuro ofrece a los mexicanos de entre 18 a 29 años de edad, la oportunidad de abrirse paso en el mundo laboral del país, pero ¿cuándo inician las capacitaciones?

El programa brinda apoyo económico de $8 mil 480 pesos al mes , además de un seguro médico que cubre enfermedades, maternidad y riesgos de trabajo.

¿Cuándo inicia mi capacitación si me registre en octubre a Jóvenes Construyendo el Futuro?

¡Atención, beneficiarios! Si fuiste de las personas que realizó su registro en octubre para Jóvenes Construyendo el Futuro 2025, la capacitación se realizará a partir del lunes 3 de noviembre .

Recuerda que la fecha exacta de capacitación puede consultarse en la página oficial del programa.

Una vez adentro, debes seguir estos pasos:



Entra a la plataforma digital del programa

Selecciona “Ver capacitación”

Aparecerá un recuadro con la información del centro de trabajo al que te postulaste, ahí, podrás identificar la fecha y hora de tu capacitación.

¿Cuándo será el próximo registro de Jóvenes Construyendo el Futuro?

¡Anótalo en tu calendario! La Secretaría del Bienestar confirmó que la última fecha del año para el registro de Jóvenes Construyendo el Futuro es hasta el mes de diciembre 2025.

Por lo que si estás interesada o interesado en inscribirte, es importante estar atento a las redes sociales de este programa.

📢 Próximas convocatorias de Jóvenes Construyendo el Futuro:

Agosto, octubre y diciembre.

Si tienes entre 18 y 29 años, atento al registro.

¿Cuántas veces puedes inscribirte a Jóvenes Construyendo el Futuro?

De acuerdo con las reglas del programa social, una vez que las y los jóvenes concluyan su capacitación, ya no podrán volver a registrarse ; sin embargo, si suspendiste la capacitación, pueden incorporarse siempre y cuando la cuenta siga activa y no se hayan recibido los 12 pagos completos.

Por otro lado, los aprendices pueden tener una segunda oportunidad de capacitación si hubo desvinculación del primer centro de trabajo, dándoles la oportunidad de vincularse a otro centro laboral. En este caso, el registro seguirá vigente por otros 90 días, después de este tiempo los interesados podrían tener una oportunidad más, pero estaría dispuesta a una aprobación.

Ahora, si te diste de baja definitiva por incumplimiento de obligaciones o fallas en el centro de trabajo, podrías perder la posibilidad de seguir en el programa Jóvenes Construyendo el Futuro 2025.