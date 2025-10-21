¿Momentos tensos para el peso? Así está el precio del dólar HOY 21 de octubre

El peso mexicano opera con una ligera depreciación la mañana de este martes 21 de octubre, en un arranque de semana dominado por la cautela global. De acuerdo con Reuters, inversionistas han adoptado una postura conservadora, a la espera de datos económicos clave que se publicarán en México y Estados Unidos y que podrían afectar el precio del dólar.

La atención está puesta en cualquier señal sobre la política monetaria de la Reserva Federal (FED) de Estados Unidos y en los próximos reportes de inflación en nuestro país, los cuales podrían definir el rumbo del tipo de cambio para el resto de la semana.

Precio del dólar hoy martes 21 de octubre de 2025 en Banco Azteca

Si buscas realizar operaciones de cambio, Banco Azteca te ofrece excelentes opciones. Este martes, el precio del dólar se ubica en $17.15 pesos a la compra y se vende en $18.99 pesos en ventanilla bancaria.

Recuerda que puedes acudir a cualquiera de sus sucursales en un horario de 9:00 de la mañana a 9:00 de la noche, todos los días.

¿Cuál es el precio del Euro y Dólar Canadiense?

En la misma institución, el Euro se cotiza este martes en $20.65 pesos a la compra y $22.90 pesos a la venta. Por su parte, el Dólar Canadiense se encuentra en $11.75 pesos a la compra y $13.75 pesos a la venta.

Precio de la Plata Libertad hoy 21 de octubre

Para quienes invierten en metales, la onza de Plata Libertad se cotiza hoy en $918.00 pesos a la compra y $1,018.00 pesos a la venta en ventanillas bancarias.

¿Cuál es el precio del Bitcoin hoy 21 de octubre?

El mercado de criptomonedas opera en sintonía con la cautela global. El precio del Bitcoin registra un ligero retroceso este martes, cotizando alrededor de los 112 mil 17 dólares, lo que equivale a aproximadamente 2 millones 64 mil 316 pesos mexicanos.

¿Cuál es el precio del petróleo este martes 21 de octubre?

Los precios del “oro negro” subían este martes, recuperando parte del terreno perdido en la víspera, cuando cayeron a su nivel más bajo desde mayo. Los operadores evalúan las preocupaciones sobre un exceso de oferta frente a la continua disputa comercial entre Estados Unidos y China.

