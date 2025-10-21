Precio de la gasolina hoy 21 de octubre de 2025: ¿Cómo inician los precios la semana?

Este martes 21 de octubre, el precio de los combustibles inician la semana con ligeros ajustes, un dato clave para los conductores que planifican sus gastos de transporte. En la segunda mitad del mes, revisar el costo antes de llenar el tanque de gasolina es fundamental para el ahorro diario.

Para que puedas tomar decisiones informadas y administrar mejor tus gastos, Fuerza Informativa Azteca (FIA) te presenta el reporte actualizado con los costos promedio a nivel nacional y en las principales entidades, con base en la información de la Comisión Reguladora de Energía (CRE).

¿Cuál es el precio promedio del litro de gasolina en México hoy 21 de octubre de 2025?

Gasolina Regular precio por litro: $23.41 pesos

Gasolina Premium precio por litro: $25.82 pesos

Diésel precio por litro: $26.11 pesos

Precio del gas natural vehicular hoy martes 21 de octubre de 2025

Mínimo por litro: $10.99 pesos

Promedio por litro: $12.58 pesos

Máximo por litro: $14.49 pesos

¿Cuál es el precio promedio del litro de gasolina en CDMX hoy 21 de octubre de 2025?

Gasolina Regular precio por litro: $23.49 pesos

Gasolina Premium precio por litro: $25.70 pesos

Diésel precio por litro: $25.82 pesos

La gasolina cambia en las entidades debido al costo de su traslado; revisa bien los máximos del precio|FIA

¿Cuál es el precio promedio del litro de gasolina en el Edomex hoy 21 de octubre de 2025?

Gasolina Regular precio por litro: $23.60 pesos

Gasolina Premium precio por litro: $25.27 pesos

Diésel precio por litro: $25.68 pesos

¿Cuál es el precio promedio del litro de gasolina en Jalisco hoy 21 de octubre?

Gasolina Regular precio por litro: $23.86 pesos

Gasolina Premium precio por litro: $26.31 pesos

Diésel precio por litro: $26.15 pesos

¿Cuál es el precio promedio del litro de gasolina en Nuevo León hoy 21 de octubre?

Gasolina Regular precio por litro: $23.40 pesos

Gasolina Premium precio por litro: $27.06 pesos

Diésel precio por litro: $25.71 pesos

¿Dónde se vende la gasolina más barata y más cara de México?

La diferencia de precios a lo largo del país sigue siendo notable. Este martes, una de las gasolinas regulares más económicas se localiza en Matamoros, Tamaulipas, con un precio de $21.50 pesos por litro. En contraste, la gasolina premium más cara se reporta en Zapopan, Jalisco, donde el litro puede superar los $27.99 pesos.

