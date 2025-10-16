¡Cambios en los mercados internacionales! Cierre de BMV y Wall Street hoy 16 de octubre 2025

¡Atención, inversionistas! La Bolsa Mexicana de Valores y Wall Street registraron cambios importantes para la jornada de este 15 de octubre 2025. Fuerza Informativa Azteca te comparte el cierre de la BMV.

Cierre Bolsa Mexicana de Valores hoy 16 de octubre 2025

La Bolsa Mexicana de Valores (BMV) tuvo ganancia por segundo día consecutivo, el índice mexicano S&P/BMV IPC, cerró este jueves 16 de octubre con el incremento de 1,47%, hasta los 62,544.56 puntos.

La Bolsa Mexicana de Valores tuvo ganancias por segundo día consecutivo|BMV

¿Cómo cierra Wall Street hoy 16 de octubre 2025?

Los principales índices de Wall Street terminaron la jornada del 16 de octubre de 2025 con bajas debido a que Zions, con junto de bancos, generó preocupación sobre las instituciones financieras regionales.



S&P 500 bajó 0.63%, para cerrar en 6,629.07 puntos.

Nasdaq Composite perdió 0.47%, hasta las 22,562.54 unidades.

Promedio Industrial Dow Jones disminuyó 0.65%, hasta las 45,952.24 unidades

Precio del dólar en México hoy 16 de octubre 2025

El precio del dólar en México en Banco Azteca cerró la jornada de hoy 15 de octubre 2025 en $17.20 pesos la compra y en $18.99 pesos mexicanos la venta en ventanilla bancaria.

El dólar en Tijuana cerró la jornada en $18.20 pesos la venta; recuerda que el valor puede cambiar dependiendo al lugar al que acudas a cambiar dinero.

Precio del dólar en Banco Azteca|Banco Azteca

¿Cuánto cuesta el Bitcoin hoy 16 de octubre 2025?

El precio del Bitcoin al término de la jornada de 16 de octubre de 2025, se ubica en 108 mil 333 dólares por unidad, registrando una baja del 2.22% en comparación con su último cierre.

Al tipo de cambio, la criptomoneda cerró el día ubicándose en 1 millón 995 mil 939 pesos por unidad; es importante monitorear constantemente los movimientos de bolsa.

Precio del petróleo hoy 16 de octubre 2025

¡Sin cambios! El precio del petróleo se mantuvo estable debido a que los operadores se preparaban para una posible suspensión de las importaciones de petróleo ruso desde India, lo que podría reconfigurar los flujos e impulsar la demanda de suministros de otros lugares.

