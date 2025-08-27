Violencia en Tepexi: Jueza de Puebla es acusada de agredir a matrimonio por el estacionamiento

Recientemente, se dio a conocer un violento altercado ocurrido en Tepexi de Rodríguez, Puebla, donde se vio involucrada una jueza municipal y sus familiares, tras supuestamente agredir a un matrimonio que se estacionó en un espacio que la funcionaria utiliza.

Tras el reporte de las víctimas, la Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla inició las investigaciones por este caso, aunque hasta el momento no se ha confirmado de qué modo participó la jueza Marisol Rojas.

¿Qué ocurrió en Tepexi de Rodríguez?

Los hechos se registraron el pasado 10 de agosto, cuando la jueza municipal, según testigos, se acercó a un matrimonio que había estacionado su vehículo en la calle y les advirtió: “por las buenas o por las malas”. Poco después, comenzaron las agresiones físicas.

El conflicto se intensificó cuando más personas, familiares de la jueza, se sumaron al ataque; algunos portaban armas, entre ellas un rifle y un machete, según denunció una de las víctimas.

La situación escaló a un punto donde el matrimonio acusó de que los quisieron linchar, pero con la intervención de la policía municipal ellos pudieron salir de ahí.

En redes sociales circuló un video que que muestra a una persona golpeando a un hombre con una botella mientras testigos la increpan: “Tú le pegaste, señora, tú le pegaste con la botella porque llegó y se paró aquí enfrente con usted”.

La juez municipal de Tepexi de Rodríguez se vio involucrada en un conflicto por un lugar de estacionamiento que terminó en golpes. 🚨‼️https://t.co/wl7Q4Wq6b0 pic.twitter.com/8mW2bA2yq3 — TV Azteca Puebla (@aztecapuebla) August 26, 2025

Pareja acusa de perder una oreja dentro del ataque en Puebla

Durante el ataque, la esposa aseguró que sufrió una mordida que le provocó la pérdida parcial de una oreja, sin que se diera cuenta hasta el momento en que presentó la denuncia.

El matrimonio afectado exigió la destitución inmediata de la jueza y sanciones ejemplares para ella y sus familiares, asegurando que no se trató de un simple pleito por un lugar de estacionamiento.

La Fiscalía de Puebla confirmó que se encuentra investigando a las personas que aparecen en el video. Hasta el momento, la funcionaria no ha emitido un pronunciamiento oficial, aunque reportes extraoficiales indican que la acusada asegura ser víctima de una campaña negra, y que las autoridades la deslindan de dicha agresión.