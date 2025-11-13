¡Maestros del CNTE llegan al Zócalo CDMX! Comienzan las marchas en la capital; últimas noticias EN VIVO

¡Atención, capitalinos! Maestros de la Coordinación Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) llegaron al Zócalo CDMX para iniciar el paro nacional de 48 horas; colocan sus tiendas de campaña en la explanada.

Se espera que las y los agremiados comiencen las marchas alrededor de las 9:00 horas, afectando distintas vialidades de la capital del país.

