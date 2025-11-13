¡Maestros del CNTE llegan al Zócalo CDMX! Comienzan las marchas en la capital; últimas noticias EN VIVO
Maestros de la CNTE llegan al Zócalo CDMX para comenzar con el paro nacional de 49 horas; las marchas en la capital comenzará a las 9:00 horas.
¡Atención, capitalinos! Maestros de la Coordinación Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) llegaron al Zócalo CDMX para iniciar el paro nacional de 48 horas; colocan sus tiendas de campaña en la explanada.
Se espera que las y los agremiados comiencen las marchas alrededor de las 9:00 horas, afectando distintas vialidades de la capital del país.
EN VIVO
Maestros de la CNTE intentan derribas vallas en Palacio Nacional
Los maestros del CNTE intentan derribas las famosas vallas "rompe olas", colocadas afuera del Palacio Nacional. Continúan gritando consignas.
#CDMX | Integrantes de la #CNTE intentan derribar las vallas que fueron colocadas en Palacio Nacional— Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) November 13, 2025
Vía Elba González Mota: @ElbisMot pic.twitter.com/tGBog41OyJ
Maestros de la CNTE rodean Palacio Nacional
Maestros de la CNTE rodean el Palacio Nacional, colocando algunas mantas en las vallas conocidas como "rompe olas"; gritan algunas consignas.
#AlMomento | Integrantes de la CNTE rodean Palacio Nacional— Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) November 13, 2025
Un grupo llega al cruce de Correo Mayor y Moneda, colocan mantas en las vallas conocidas como rompe olas de casi tres metros de altura.
Informa @isidrocorro en #PrimeraLínea pic.twitter.com/X33UrPGrM3
¿Habrá plantón en el Zócalo CDMX por maestros de la CNTE?
A través de una transmisión en vivo, maestros de la CNTE aseguraron que NO se tiene planeado un plantón en el Zócalo CDMX.
¿A qué hora comienza la 'megamarcha' de la CNTE en CDMX?
La megamarcha de maestros de la CNTE en CDMX comenzará alrededor de las 9 de la mañana rumbo a la Cámara de Diputados; se esperan afectaciones viales en distintos puntos de la ciudad.
Se recomienda a las y los ciudadanos tomar precauciones durante su traslado por la capital del país.
Maestros de la CNTE llegan al Zócalo CDMX; instalan casa de campañas
¡Tensión en calles de Tacuba! Maestros de la CNTE rompen el cerco de seguridad con una camioneta para llegar a la explanada del Zócalo CDMX. Hubo algunos golpes.
Se espera que la realización de un mitin antes de las marchas.