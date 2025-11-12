¡Indignación en el Estado de México! La justicia le dio la espalda a una familia en el municipio de Ecatepec. Un pequeño llamado Aarón, de apenas 11 años de edad, murió tras ser atropellado y el conductor, señalado como presunto culpable, está libre tras ser detenido.

En la búsqueda de justicia para el pequeño, sus familiares bloquearon este miércoles 12 de noviembre de 2025 los carriles de la Avenida Central con dirección a la Ciudad de México (CDMX).

Cámara grabó a conductor que atropelló a niño en Ecatepec

Aarón viajaba en un bicitaxi y murió luego de que el conductor de un automóvil particular embistió a la unidad en la colonia Valle de Aragón, quien fue detenido y presentado ante el Ministerio Público.

Un perfil en Facebook con el nombre de Karla Padilla, quien se refirió como mamá del menor, publicó un video del momento en que ocurrieron los hechos cuando un automóvil embistió al bicitaxi entre las 22:30 a 23:00 horas.

De acuerdo con la publicación, también resultó lesionado un primo de ella y dos personas más, pero el niño Aarón murió. Ese día, el conductor presuntamente iba en sentido contrario y en un supuesto estado inconveniente por alguna sustancia.

No obstante, el día de la vinculación a proceso, el médico legista dictaminó que el conductor no tenía presencia de alcohol ni drogas, pero la mujer acusó que "hay muchas incongruencias entre lo que pasó realmente y lo que hoy se leyó en la carpeta".

Conductor acusado de atropellar a niño en Ecatepec salió bajo fianza

Policías detuvieron al conductor señalado como presunto responsable de estos hechos ocurridos el 5 de noviembre pasado.

El caso fue denunciado ante la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), la cual inició una carpeta de investigación por el delito de homicidio culposo.

Sin embargo, el caso dio un giro, pues de acuerdo con el proceso judicial que se inició en contra del presunto responsable, un juez determinó que llevara su proceso en libertad al salir bajo fianza.

Bloquean Avenida Central para exigir justicia por Aarón en Ecatepec

El bloqueo de los familiares de Aarón se llevó a cabo en los carriles de la Avenida Central, a la altura de Río de los Remedios y paralela a la Línea B del Metro de la Ciudad de México.

De acuerdo con la policía de Ecatepec, personal de la Unidad de Atención a Víctimas, así como el subdirector Operativo de la policía municipal, Edmundo Esquivel Fuentes, atendieron a familiares de Aarón.

Luego de un diálogo con el subdirector operativo, acordaron una mesa de diálogo con personal de la Fiscalía para tener atención del caso, con acceso a la carpeta de investigación, mientras que la Unidad de Atención a Víctimas continuará con el acompañamiento a los familiares.