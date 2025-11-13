Hombre muere tras detención de policías de CDMX en Gustavo A. Madero

Un hombre murió después de ser detenido por policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México (CDMX) en la alcaldía Gustavo A. Madero, luego de que presuntamente ingresara a varios domicilios desde la azotea en aparente estado de ebriedad.

Los hechos ocurrieron en calles Barra de Nautla y Puerto Mazatlán, colonia Casas Alemán, al norte de la CDMX, de acuerdo con el reporte de la SSC este miércoles 12 de noviembre de 2025.

Mujer pidió ayuda a policía de CDMX por hombre que entró a su casa

Oficiales llegaron a un domicilio donde una mujer pidió ayuda, pues señaló que un hombre, en aparente estado de ebriedad, se metió a su casa y subió a la azotea.

Observaron que un sujeto ingresaba a otras viviendas desde la azotea, por lo que los policías le pidieron detenerse; sin embargo, el hombre saltó desde el segundo piso y cayó sobre el toldo de un automóvil estacionado para después intentar ingresar a otra casa.

Los policías detuvieron al individuo luego de que vecinos lo señalaron por su conducta. Aunque algunas personas intentaron impedir el arresto, los oficiales lograron subirlo a la patrulla.

¿Cómo murió hombre tras ser detenido por policías de CDMX?

Mientras lo llevaban en la patrulla, el hombre presentó dolor en el pecho y dificultad para respirar, por lo que se solicitó atención médica y fue trasladado a un hospital. Tras varios minutos de intervención, se informó que había fallecido. El Ministerio Público fue notificado y abrió la investigación correspondiente.

Asimismo, personal de la Dirección General de Asuntos Internos tomó parte de los hechos con el fin realizar las investigaciones internas correspondientes.

Erick Omar salió a pasear a su perro y policías de CDMX lo mataron

Erick Omar, un joven de 21 años, murió luego de ser golpeado por policías de la Ciudad de México (CDMX) tras ser detenido el 4 de noviembre de 2025 por oficiales en la alcaldía Venustiano Carranza cuando había salido a pasear a su perro.

Los hechos quedaron registrados en video. Una grabación muestra a tres policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) alrededor de él, de los cuales uno lo tiene sometido en el piso y le pega, mientras los otros dos solo observan y después lo arrastran a una patrulla.

Después de ser detenido, Erick Omar no llegó a su casa y su familia comenzó a buscarlo por más de 24 horas, pero cuando lo encontraron ya estaba muerto. Su cuerpo fue localizado tirado en la calle Miguel Negrete, en la colonia 10 de Mayo, lejos de donde fue arrestado.