Estafa y asalto en CDMX: iban por su automóvil y les quitan más de 100 mil pesos

Dos hombres fueron víctimas de un engaño cuando quisieron comprar un automóvil en la Ciudad de México (CDMX). Ambos cayeron en una trampa que terminó en una estafa y un asalto de más de 100 mil pesos.

Los clientes confiaron en un supuesto vendedor tras ver anunciado un vehículo a través de una red social, pero a la hora de llegar a la cita al lugar acordado para la compraventa, sujetos llegaron para quitarles el dinero para pagar.

Tres hombres asaltaron a clientes que comprarían un automóvil en CDMX

Los dos ciudadanos acudieron a calles de la colonia Consejo Agrarista, en la alcaldía Iztapalapa, para hacer la transacción y estrenar su automóvil.

Sin embargo, cuando llegaron a la dirección para hacer la compra y, mientras esperaban, tres hombres se les acercaron, los amagaron con una pistola, los desapoderaron de 108 mil 536 pesos.

Los asaltantes huyeron del lugar e ingresaron a unas canchas deportivas, por lo que las víctimas pidieron ayuda a la policía.

Ladrones dispararon contra policías tras asalto en CDMX

Oficiales que realizaban labores de seguridad y vigilancia en dicha colonia, al llegar a la calle Cedros y la avenida del Árbol, fueron requeridos por las víctimas, quienes les contaron lo que pasó.

Los policías iniciaron la persecución de los delincuentes, quienes, al ver a los oficiales, les dispararon, por lo que solicitaron el apoyo de otros equipos de trabajo.

Luego de operativo, los tres presuntos responsables fueron detenidos, quienes traían un arma de fuego corta, un cargador con siete cartuchos útiles, dos teléfonos celulares y el dinero que habían robado.

Los detenidos son un hombre de 24 años y a dos de 22 años de edad, quienes junto con lo asegurado, fueron presentados ante el agente del Ministerio Público correspondiente, quien determinará su situación jurídica y realizará las investigaciones del caso.

Consejos para comprar un automóvil en CDMX

La Secretaría de Seguridad Ciudadana recuerda a la ciudadanía algunas recomendaciones a seguir para mitigar el riesgo al tratar de comprar o vender un vehículo a través de plataformas digitales y redes sociales, entre las que destacan:

