¡Cierran estaciones del Metro CDMX por marchas de la CNTE! Retrasos en la Línea 3
El Metro CDMX comienza el día con el cierre de las estaciones Zócalo/Tenochtitlán y Allende debido a las manifestaciones en la capital del país; toma precauciones.
¡Sal con tiempo! Fuerza Informativa Azteca, te comparte el avance de trenes en todas las líneas del Metro CDMX hoy 13 de noviembre 2025, junto con las noticias más relevantes de este medio de transporte.
La estación Zócalo/Tenochtitlán y Allende se encuentran cerradas debido a las marchas por maestros de la CNTE que afectarán la capital del país.
#AvisoMetro: Al momento se abre la estación Pino Suárez de Línea 2. Permanecen cerradas las estaciones Zócalo/Tenochtitlan y Allende. Toma previsiones.— MetroCDMX (@MetroCDMX) November 13, 2025
Retrasos en la Línea 3; más de 10 minutos de espera
Usuarios reportan retrasos en la Línea 3, aseguran esperar más de 10 minutos por el paso de unidades; piden agilizar el avance del metro CDMX.
Autoridades aseguran que la Línea 3 presenta alta afluencia en las primeras horas de este jueves.
Buen día. En este momento la Línea 3 presenta alta afluencia, se envían unidades vacías a las estaciones de mayor demanda. Pedimos tu apoyo para permitir el cierre libre de puertas, así como dejar salir antes de entrar al vagón. Gracias por ayudarnos a tener un viaje más ágil.— MetroCDMX (@MetroCDMX) November 13, 2025
Cierran estaciones por marchas en CDMX, ¿cuáles son?
El Metro CDMX anunció el cierre de la estación Zócalo/Tenochtitlán, Allende y Pino Suárez de la Línea 2; se pide tomar precauciones.
Te compartimos las alternativas para llegar a Cuatro Caminos:
- San Antonio Abad, Línea 2
- San Juan de Letrán, Línea 8
- Bellas Artes, Línea 2 y Línea 8
#AvisoMetro: Las estaciones Zócalo/Tenochtitlan, Allende y Pino Suárez de Línea 2 permanecen cerradas hasta nuevo aviso. Para dirigirte a la zona centro, puedes usar como alternativas: San Antonio Abad de la Línea 2, San Juan de Letrán de L8 y Bellas Artes de L2 y L8. Toma…— MetroCDMX (@MetroCDMX) November 13, 2025
¡El Metro CDMX abre sus puertas! Inicia el servicio
Desde las 5:00 horas, el Metro CDMX comienza operaciones sin registrar algún retraso en alguna de las 12 Líneas.
¡Buenos días!, en estos momentos iniciamos el servicio. Temperatura en la Ciudad de México, Máx. 25° C Mín. 10° C pic.twitter.com/MVnLPgjny9— MetroCDMX (@MetroCDMX) November 13, 2025