¡Cierran estaciones del Metro CDMX por marchas de la CNTE! Retrasos en la Línea 3

El Metro CDMX comienza el día con el cierre de las estaciones Zócalo/Tenochtitlán y Allende debido a las manifestaciones en la capital del país; toma precauciones.

Escrito por: Fernanda Benítez - Alejandra Gómez
Avance del Metro CDMX HOY 13 de noviembre 2025
¿Cómo va el avance del Metro CDMX hoy 13 de noviembre 2025?|FIA

¡Sal con tiempo! Fuerza Informativa Azteca, te comparte el avance de trenes en todas las líneas del Metro CDMX hoy 13 de noviembre 2025, junto con las noticias más relevantes de este medio de transporte.

La estación Zócalo/Tenochtitlán y Allende se encuentran cerradas debido a las marchas por maestros de la CNTE que afectarán la capital del país.

Retrasos en la Línea 3; más de 10 minutos de espera

Usuarios reportan retrasos en la Línea 3, aseguran esperar más de 10 minutos por el paso de unidades; piden agilizar el avance del metro CDMX.

Autoridades aseguran que la Línea 3 presenta alta afluencia en las primeras horas de este jueves.

Cierran estaciones por marchas en CDMX, ¿cuáles son?

El Metro CDMX anunció el cierre de la estación Zócalo/Tenochtitlán, Allende y Pino Suárez de la Línea 2; se pide tomar precauciones.

Te compartimos las alternativas para llegar a Cuatro Caminos:

  • San Antonio Abad, Línea 2
  • San Juan de Letrán, Línea 8
  • Bellas Artes, Línea 2 y Línea 8

¡El Metro CDMX abre sus puertas! Inicia el servicio

Desde las 5:00 horas, el Metro CDMX comienza operaciones sin registrar algún retraso en alguna de las 12 Líneas.

