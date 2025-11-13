¡Cierran estaciones del Metro CDMX por marchas de la CNTE! Retrasos en la Línea 3

¡Sal con tiempo! Fuerza Informativa Azteca, te comparte el avance de trenes en todas las líneas del Metro CDMX hoy 13 de noviembre 2025, junto con las noticias más relevantes de este medio de transporte.

La estación Zócalo/Tenochtitlán y Allende se encuentran cerradas debido a las marchas por maestros de la CNTE que afectarán la capital del país.