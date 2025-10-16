Un expediente judicial ha destapado la presunta participación directa del exsecretario de Seguridad de Tabasco, Hernán Bermúdez Requena, en la brutal ejecución de dos de sus propios policías a principios de 2024, como parte de sus actividades como líder del cártel de “La Barredora”.

La investigación, basada en el testimonio de un testigo protegido que colabora en el caso, detalla una trama de traiciones y pactos macabros que exhiben la profunda infiltración del crimen en las instituciones del estado.

Cabe recordar que Bermúdez Requena, conocido como “Comandante H”, fue nombrado titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Tabasco en diciembre de 2019 por Adán Augusto López Hernández, quien en ese entonces era gobernador del estado y más tarde se convertiría en Secretario de Gobernación del presidente AMLO.

La traición que desató el terror en Tabasco: El tiroteo en el Club Campestre

La madeja de esta historia comenzó a desenredarse el 22 de diciembre de 2023. Lo que los medios reportaron como una balacera en el exclusivo Club Campestre de Villahermosa era en realidad una emboscada planeada.

Según el testigo protegido, Carlos Tomás Díaz Rodríguez, alias “El Licenciado Tomasín”, el “Comandante H” y su lugarteniente, Ulises Pinto Madero, orquestaron el ataque para asesinar a otro de sus socios: Daniel Hernández Montejo, “El Prada”.

🚨 ¿Qué ha pasado con el “Comandante H”, exsecretario de Seguridad de Tabasco y presunto líder de “La Barredora”?



Un testigo protegido afirma que mientras “protegía” el estado, también atacaba a sus propios socios criminales, generando enfrentamientos y terror en la población.… pic.twitter.com/zfUDU8r8UG — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) October 16, 2025

Policías secuestrados y la orden de “darlos de baja” por Bermúdez Requena

“El Prada” sobrevivió a la emboscada y su respuesta fue inmediata y brutal. En represalia por la traición, su grupo desató el caos en la ciudad con la quema de vehículos y locales, y secuestró a dos policías que trabajaban directamente para el “Comandante H": Isabelino García de la Rosa y José Zapata Jiménez.

Con sus hombres en manos enemigas, la orden del “Comandante H” fue directa y escalofriante, según el expediente: “…autorizó que “los dieran de baja”, que los mataran…"

Brutalidad en Tabasco con La Barredora: Cabezas en hieleras

La sentencia se cumplió. El 3 de enero de 2024, en un predio del municipio de Playas del Rosario, el “Comandante H” se reunió con “El Prada”. De acuerdo con el testigo, en esa reunión se selló un pacto macabro: “El Prada” le entregó a Bermúdez Requena las cabezas de los dos policías dentro de unas hieleras.

Parte del expediente contra Bermúdez Requena, líder de la Barredora: Habría ordenado matar a dos policías y esconder sus cuerpos por la presencia de AMLO en Tabasco|FIA

La orden final: Ocultar los cuerpos en otro estado por visita de AMLO

Para evitar el escándalo político, especialmente tras una visita del presidente López Obrador a Tabasco, el “Comandante H” dio una última instrucción: que los restos de los policías fueran arrojados en otra entidad.

La orden se cumplió al pie de la letra. Los cuerpos decapitados de Isabelino García y José Zapata fueron hallados el 7 de enero de 2024 en el municipio de Pichucalco, Chiapas, confirmando la macabra versión del testigo protegido y revelando cómo, presuntamente, el hombre a cargo de la seguridad en Tabasco “limpiaba la casa” con los métodos más violentos del crimen organizado.

