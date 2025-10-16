Tragedia en Álvaro Obregón: joven estudiante se lanza desde un puente peatonal

Una fuerte movilización de servicios de emergencia se registró la tarde de este miércoles en calles de la colonia Alfonso XIII, en la alcaldía Álvaro Obregón, en la Ciudad de México (CDMX), luego de que una joven presuntamente se arrojara desde un puente peatonal, perdiendo la vida de manera instantánea.

Estudiante se arroja de puente peatonal

De acuerdo con los primeros reportes, la joven, de aproximadamente 15 años de edad, vestía uniforme escolar y llevaba consigo una mochila.

El hecho ocurrió en una zona cercana a una institución educativa, lo que generó conmoción entre los vecinos y varios jóvenes que se encontraban en el lugar al momento de los hechos.

Al lugar, llegaron elementos de Protección Civil y paramédicos de la alcaldía Álvaro Obregón para brindar los primeros auxilios; sin embargo, confirmaron que la menor ya no contaba con signos vitales.

Como parte del protocolo, la zona fue acordonada y se cerraron dos carriles de circulación con dirección al sur de la capital, mientras se esperaba la llegada de peritos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México.

Las autoridades realizarán el levantamiento del cuerpo y las diligencias correspondientes para determinar las circunstancias que llevaron a esta tragedia.

Salvan a una joven que intentó quitarse la vida desde un puente en Álvaro Obregón

El pasado 6 de octubre, la rápida intervención de policías de la Ciudad de México evitó una tragedia en la colonia 8 de agosto, en la alcaldía Álvaro Obregón, donde una adolescente de aproximadamente 14 años intentó aventarse desde un puente peatonal.

#Policías de la #CDMX evitaron que una joven de aproximadamente 14 años de edad se arrojara desde un puente peatonal en la colonia 8 de Agosto, alcaldía Álvaro Obregón.



Tras varios minutos de diálogo, lograron tranquilizarla y ponerla a salvo; posteriormente fue entregada a su… pic.twitter.com/jA33F0NvuX — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) October 6, 2025

Los oficiales patrullaban la zona cuando monitoristas del C2 los alertaron sobre la presencia de una menor en actitud sospechosa sobre el barandal del puente. Los policías comenzaron un diálogo para tranquilizala y ponerla a salvo.

Se estima que el 52% de los suicidios consumados ocurre entre los 15 y 29 años, y que cuatro de cada cinco casos son hombres. No obstante, las mujeres realizan más intentos, cinco por cada varón, aunque con métodos menos letales.