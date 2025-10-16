Retrasos en el Metro CDMX hoy 16 de octubre 2025: Rescatan a persona en la zona de vías en la Línea 3
La Línea 3 presenta marcha lenta debido a las maniobras para retirar a una persona en la zona de vías; en breve se regularizará la circulación.
Fuerza Informativa Azteca, te comparte el avance de trenes en las Líneas del Metro CDMX hoy 12 de octubre 2025, junto con las noticias más relevantes de este medio de transporte.
La Línea 3 presenta marcha lenta debido a las maniobras para rescatar a una persona en la zona de vías; en breve se agilizará el avance; retrasos en: Indios Verdes, Universidad y Guerrero.
Autoridades no han dado información sobre esta persona.
Buen día. Se realizan maniobras para retirar a una persona ajena al Sistema que bajó a zona de vías de la Línea 3, por lo que la marcha es lenta, en breve se normalizará la circulación de los trenes. Permite el libre cierre de puertas, así como descender del vagón antes de…— MetroCDMX (@MetroCDMX) October 16, 2025
EN VIVO
¡Totalmente detenida la Línea 6! Retrasos de 15 minutos
Reportan retrasos en la Línea 16, aseguran esperar por más de 15 minutos; piden agilizar el avance de trenes. Autoridades no han dado una explicación al respecto.
Línea 6 totalmente parada !!! Más de 15 minutos esperando abordar que es lo que pasa??? @MetroCDMX pic.twitter.com/x7yh8GApf3— Efrain Morales (@EfrainMora81914) October 16, 2025
Retrasos en la Línea B, ¿qué pasa?
La Línea B en dirección a Buenavista se detuvo; piden agilizar el avance de trenes. Autoridades aseguran que el servicio ya se ha agilizado.
Buen día. Se agiliza la circulación y la salida de los trenes desde las terminales en la Línea B.— MetroCDMX (@MetroCDMX) October 16, 2025
Te recordamos permitir el libre cierre de puertas, ceder el paso a quienes descienden del vagón y usar la palanca sólo en caso de emergencia.
Retrasos en la Línea 9; más de 10 minutos de espera
Usuarios esperan por más de 10 minutos por el paso del tren en la estación Puebla, dirección Tacubaya; piden agilizar el avance de trenes.
En la linea 9 tienen su informacion equivocada— Enrique Santa Ana (@enrique_sat) October 16, 2025
10 minutos sin que pase un tren en estacion Puebla, direccion Tacubaya
Llevan 1 hr de servicio y ya estan retrasando los viajes!? pic.twitter.com/kTdVbOPm1I
Retrasos en la Línea 3 por rescate de una persona en las vías
Reportan retrasos en la Línea 3 en dirección a Universidad, aseguran que el anden de la estación Guerrero ya comienza a llenarse.
Los retrasos se deben a las maniobras para retirar a una persona en la zona de vías; la marcha es lenta.
Hasta el momento las autoridades no han dado más detalles sobre esta persona.
Buen día. Se realizan maniobras para retirar a una persona ajena al Sistema que bajó a zona de vías de la Línea 3, por lo que la marcha es lenta, en breve se normalizará la circulación de los trenes. Permite el libre cierre de puertas, así como descender del vagón antes de…— MetroCDMX (@MetroCDMX) October 16, 2025
¡Inicia el día con normalidad!
¡Atención! Desde las 5 horas, el Metro CDMX comienza operaciones sin registrar algún retraso en alguna de las 12 Líneas.
¡Buenos días!, en estos momentos iniciamos el servicio. En la Ciudad de México esperamos una temperatura Máx. 22° C Mín. 9° C. pic.twitter.com/6kA3Xr0SIY— MetroCDMX (@MetroCDMX) October 16, 2025