Retrasos en el Metro CDMX hoy 16 de octubre 2025: Rescatan a persona en la zona de vías en la Línea 3

Fuerza Informativa Azteca, te comparte el avance de trenes en las Líneas del Metro CDMX hoy 12 de octubre 2025, junto con las noticias más relevantes de este medio de transporte.

La Línea 3 presenta marcha lenta debido a las maniobras para rescatar a una persona en la zona de vías; en breve se agilizará el avance; retrasos en: Indios Verdes, Universidad y Guerrero.

Autoridades no han dado información sobre esta persona.