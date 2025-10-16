Logo InklusionSitio accesible
FUERZA INFORMATIVA AZTECA
En Vivo

Retrasos en el Metro CDMX hoy 16 de octubre 2025: Rescatan a persona en la zona de vías en la Línea 3

La Línea 3 presenta marcha lenta debido a las maniobras para retirar a una persona en la zona de vías; en breve se regularizará la circulación.

Notas
Seguridad
Escrito por: Fernanda Benítez - Iveth Ortiz
Compartir nota
Retrasos en la Línea 3 del Metro CDMX
¿Qué pasa en el Metro CDMX hoy 16 de octubre 2025?|FIA

Fuerza Informativa Azteca, te comparte el avance de trenes en las Líneas del Metro CDMX hoy 12 de octubre 2025, junto con las noticias más relevantes de este medio de transporte.

La Línea 3 presenta marcha lenta debido a las maniobras para rescatar a una persona en la zona de vías; en breve se agilizará el avance; retrasos en: Indios Verdes, Universidad y Guerrero.

Autoridades no han dado información sobre esta persona.

EN VIVO

¡Totalmente detenida la Línea 6! Retrasos de 15 minutos

Reportan retrasos en la Línea 16, aseguran esperar por más de 15 minutos; piden agilizar el avance de trenes. Autoridades no han dado una explicación al respecto.

Retrasos en la Línea B, ¿qué pasa?

La Línea B en dirección a Buenavista se detuvo; piden agilizar el avance de trenes. Autoridades aseguran que el servicio ya se ha agilizado.

Retrasos en la Línea 9; más de 10 minutos de espera

Usuarios esperan por más de 10 minutos por el paso del tren en la estación Puebla, dirección Tacubaya; piden agilizar el avance de trenes.

Retrasos en la Línea 3 por rescate de una persona en las vías

Reportan retrasos en la Línea 3 en dirección a Universidad, aseguran que el anden de la estación Guerrero ya comienza a llenarse.

Los retrasos se deben a las maniobras para retirar a una persona en la zona de vías; la marcha es lenta.

Hasta el momento las autoridades no han dado más detalles sobre esta persona.

¡Inicia el día con normalidad!

¡Atención! Desde las 5 horas, el Metro CDMX comienza operaciones sin registrar algún retraso en alguna de las 12 Líneas.

CDMXMetro CDMXTransporte en México

Notas