Fuga de gas genera alerta en la colonia Granjas México, en Iztacalco | Mientras Dormía

Un incidente por fuga de gas en la colonia Granjas México, alcaldía Iztacalco, en la Ciudad de México (CDMX) desató una rápida movilización de servicios de emergencia la noche del miércoles 15 de octubre de 2025. La emergencia ocurrió en la casa marcada con el número 29 bis de la Cuarta Privada de Chicle.

Alarma en Iztacalco: La rápida intervención de bomberos en la fuga de gas en Granjas México

El origen de la fuga fue una tubería dañada en el inmueble mencionado. Los bomberos de la ciudad llegaron al lugar y rápidamente implementaron maniobras especializadas para controlar la situación. Con ayuda de herramientas como prensas para ductos, lograron detener la fuga de gas que pudo haber provocado daños mayores.

Esta emergencia causó gran alarma entre los residentes, quienes decidieron salir de sus casas y mantenerse en zonas seguras mientras los bomberos trabajaban. Después de una evaluación detallada, el personal confirmó que no existía riesgo tras controlar el escape de combustible.

Afortunadamente, no hubo personas heridas ni daños materiales significativos. Luego de verificar que la fuga estaba completamente sellada, las familias afectadas regresaron a sus hogares con normalidad.

Guía de Protección Civil: Pasos esenciales a seguir en caso de una fuga de gas natural

Si detectas una fuga de gas en casa, cierra la llave de paso. No enciendas ni apagues interruptores de luz, ni aparatos eléctricos, celulares, ni encendedores.

Si la fuga está dentro del hogar, abre puertas y ventanas para que haya ventilación y se salga el combustible.

Después de todo ello, hay que evacuar la zona y llamar a los servicios de emergencia, recomienda Protección Civil de la CDMX.

Precaución al volante: Accidente en Avenida Tláhuac deja una conductora lesionada

En otro hecho registrado esta madrugada, una mujer de unos 30 años sufrió un accidente automovilístico sobre la avenida Tláhuac, en la colonia Santa María Tomatlán de Iztapalapa. La conductora perdió el control del vehículo al tomar una curva en la calle Progreso y chocó de frente contra un poste metálico de luminaria.

Paramédicos acudieron para brindar atención médica en el lugar. La mujer resultó lesionada, pero sus heridas no ameritaron traslado hospitalario. El Heroico Cuerpo de Bomberos retiró la camioneta, la cual sufrió daños severos en la parte frontal.

Por último, las autoridades capitalinas controlaron el tránsito afectado por el incidente. El vehículo fue remolcado y la circulación se restableció minutos después, evitando una mayor afectación vial.

