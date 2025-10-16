Caen otras dos narcotiendas tras operativos en Azcapotzalco y Álvaro Obregón, CDMX

En una ofensiva coordinada contra el narcomenudeo en la Ciudad de México (CDMX), un megaoperativo de fuerzas federales y capitalinas culminó con la detención de cuatro personas y el desmantelamiento de dos presuntos puntos de venta de droga en las alcaldías Álvaro Obregón y Azcapotzalco.

La acción, que se derivó de denuncias ciudadanas, resultó en el aseguramiento de cientos de dosis de marihuana y cocaína, así como cartuchos útiles, todo esto tras un operativo fue ejecutado por un equipo conjunto de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC CDMX), la Fiscalía General de Justicia (FGJ CDMX), la Marina, el Ejército y la Guardia Nacional.

¿Qué pasó hoy en la CDMX? Así fueron los operativos en La Conchita y Aldana

De acuerdo con el comunicado oficial, la investigación se inició gracias a varios reportes ciudadanos que alertaban sobre la venta de droga en las colonias La Conchita (Álvaro Obregón) y Aldana (Azcapotzalco).

Tras labores de inteligencia y vigilancia, las autoridades identificaron dos domicilios que eran utilizados como puntos de almacenamiento y venta, por lo que un Juez de Control liberó las órdenes de cateo correspondientes.

En un despliegue coordinado, las fuerzas de seguridad intervinieron los dos inmuebles de manera simultánea y dieron dos presuntas “narcotiendas”, utilizadas para este tipo de comercio:



En la Calle Informe de Gobierno (Col. La Conchita, Álvaro Obregón): Fueron detenidos dos hombres de 28 y 34 años , y se aseguraron 38 bolsitas de marihuana, dos dosis de cocaína y 11 cartuchos útiles.

Fueron detenidos dos , y se aseguraron 38 bolsitas de marihuana, dos dosis de cocaína y 11 cartuchos útiles. En la Calle 03 (Col. Aldana, Azcapotzalco): Se detuvo a un hombre de 54 años y una mujer de 28 años, y se decomisaron 335 bolsitas con marihuana.

Tras dos órdenes de cateo, en calles de Azcapotzalco y Álvaro Obregón, fueron detenidos tres hombres y una mujer quienes presuntamente se dedicaban a la venta y distribución de droga en la zona poniente de la Ciudad de México.



En los inmuebles se aseguraron casi 100 dosis de… pic.twitter.com/A8RZDSpeJq — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) October 16, 2025

Trasladan a cuatro detenidos al Ministerio Público

Los cuatro detenidos fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público, quien definirá su situación jurídica por delitos contra la salud.

Ambos inmuebles cateados fueron sellados y quedaron bajo resguardo policial para continuar con las investigaciones y desarticular por completo a esta célula delictiva.