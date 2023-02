¿Qué propone la Ley de Bienestar Animal en CDMX y por qué es polémica?

El diputado del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Jesús Sesma, retiró del pleno la iniciativa conocida como la Ley de Bienestar Animal, luego de la polémica que causó, pero qué propone esta iniciativa.

En el Congreso de la CDMX se tenía programado plantear la Ley de Bienestar Animal, que tenía por objetivo “fomentar una cultura de cuidado y tutela responsable que garantice las condiciones favorables de los animales”, expresó.

Agradezco el apoyo de la titular de la @PAOTmx, @mariana_boy y de la titular de la Brigada de Vigilancia Animal de la @SSC_CDMX, @LetyVarela a la nueva Ley de #ProtecciónyBienestarAnimal



Aquí puedes ver la ℹ️ completa: https://t.co/hgOWt4jo7j pic.twitter.com/8oEyzjugra — Jesús Sesma (@ChuchoSesmaPVEM) February 4, 2023

¿Qué dice la Ley de Protección y Bienestar Animal en la CDMX?

El pasado 31 de enero la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial (PAOT) entregó al Congreso local para abrogar la “Ley de Protección a los

Animales de la Ciudad de México” y en su lugar expedir la “Ley de Protección y Bienestar Animal de la Ciudad de México”, para combatir el maltrato animal.

La iniciativa de la PAOT indicaron que establece una reforma integral para garantizar la protección y bienestar de los animales ya que plantea:

*Prohibir que animales de compañía o mascotas estén amarrados, encadenados o enjaulados, así como tenerlos en un espacio muy reducido que les genere estrés.

*Sancionar a quien no les proporcionarles alimentos o no brinde atención médica veterinaria.

*Obligar a quien pasea a perros, estéticas, guarderías y servicios funerarios a registrarse ante la Agencia de Atención Animal (AGATAN).

*Eliminar la posibilidad de sacrificar animales en situación de calle.

*Que los Centros de Atención Canina solamente pueden dar muerte por eutanasia cuando el animal esté sufriendo por enfermedades incurables o lesiones que no puedan ser atendidas.

*Prohibir las peleas de gallos y de cualquier otro animal sin importar su especie.

*Que los criaderos y tiendas de mascotas den espacio suficiente y digno para cada animal que hay.



*Restringir la posibilidad de utilizar animales vivos en la experimentación o en la docencia desde la educación básica hasta la media superior.

*Establecer las sanciones administrativas aplicables por los actos de maltrato, crueldad o que generen sufrimiento a los animales, y la especificación de las autoridades competentes para su aplicación.

¿Por qué es polémica la Ley de Bienestar Animal?

De acuerdo con el legislador Jesús Sesma, la Ley de Bienestar Animal, la iniciativa se retiró del pleno del Congreso capitalino, luego de que acusó que buscaba “matar a los animales de la calle, se perseguían a los protectores”, entre otras afirmaciones, también se dijo extrañado de la opinión de la jefa de Gobierno de la CDMX, Claudia Sheinbaum, quien se pronunció porque la iniciativa se debatiera más antes de aprobarse. Sin embargo, el legislador aseguró que cambiará la estrategia para llevar al Congreso la Ley de Bienestar Animal.