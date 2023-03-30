¿Por ley estudiantes de la CDMX usarán uniforme neutro?

La jefa de gobierno de la Ciudad México (CDMX), Claudia Sheinbaum Pardo, presentó una reforma a la Ley de Educación para permitir que los estudiantes elijan si utilizan falda o pantalón en las escuelas. La propuesta tiene como objetivo garantizar el derecho al libre desarrollo de la personalidad de los niños, niñas y adolescentes, y que se permita el uso de uniforme neutro en todos los centros escolares, públicos y privados.

“Podrán elegir libremente si desean usar pantalón o falda para asistir a clases. Asimismo, los centros escolares deberán abstenerse de imponer reglas que impliquen restricciones a los derechos del alumnado, motivadas por su apariencia física”, señaló el secretario de Gobierno, Martí Batres al entregar la iniciativa en el Congreso de la CDMX.

Las reformas a la Ley de Educación de la Jefa de Gobierno, @Claudiashein, contienen: gratuidad de estancias infantiles, desayunos calientes, Útiles y Uniformes, Beca de Bienestar, el programa La Escuela es Nuestra, los Pilares y universidades de la Salud y Rosario Castellanos. pic.twitter.com/bjlKBpMdpj — Martí Batres (@martibatres) March 28, 2023

Además, con esta reforma de Ley se busca evitar que las escuelas impongan reglas que restrinjan los derechos del alumnado motivados por su apariencia física. La iniciativa también contempla la creación de la Comisión Estatal para la Planeación de la Educación Superior (COEPES), y la gratuidad de la educación pública en todos los niveles, modalidades y tipos, en concordancia con el Artículo 3 de la Constitución federal.

La reforma a la Ley de Educación será analizada y discutida en comisiones del Congreso de la CDMX para su eventual aprobación.

¿Cuándo se presentó la propuesta para el uso de uniforme neutro en CDMX?

El uniforme neutro entre niñas y niños en escuelas de educación básica en la capital, va orientado a la decisión de si los estudiantes pueden o quieren usar falda o pantalón, sin importar su género.

El 3 de junio de 2019, la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, presentó la estrategia de “Uniforme Neutro”, dirigida a las escuelas de nivel básico en la CDMX, para que las estudiantes elijan libremente si desean usar pantalón o falda para asistir a clases.

Mediante una circular, la Secretaría de Educación Pública (SEP), a través de la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México (AEFCM), precisó que los uniformes debían seguir los lineamientos de cromática, escudos y distintivos que determinen las asociaciones de madres y padres de familia y las autoridades educativas.

¿Qué contempla la reforma a la Ley de Educación?

Autoridades capitalinas detallaron que además del uso del uniforme neutro, esta iniciativa plantea que la Universidad Rosario Castellanos y la Universidad de la salud se constituyan en organismos públicos descentralizados con autonomía técnica y académica.