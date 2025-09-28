Joven atacada por enjambre de abejas en Jesús María: ¿Qué hacer frente a múltiples picaduras?

Una joven que trabajaba como promotora inmobiliaria vivió momentos de terror al ser atacada por un enjambre de más de 200 abejas en plena vía pública del distrito de Jesús María. El incidente, que la dejó con numerosas picaduras y requirió su hospitalización, ha puesto en alerta a los vecinos y ha destapado la existencia de un criadero clandestino de abejas en una vivienda de la zona.

El ataque ocurrió cuando la joven repartía volantes en los exteriores de un proyecto inmobiliario. Según testigos, las abejas salieron de un inmueble cercano donde funcionaba un centro de apicultura sin autorización. La víctima fue rápidamente auxiliada por personal de serenazgo y transeúntes, quienes utilizaron extintores para dispersar a los insectos antes de que llegara una ambulancia para trasladarla al hospital.

Afortunadamente, tras recibir atención médica, la joven fue dada de alta. La municipalidad ha iniciado un proceso sancionador contra los responsables del criadero.

¿Qué te pasa cuando te pica un enjambre y qué hacer?

Un ataque de un enjambre de abejas, a diferencia de una única picadura, puede ser potencialmente mortal, incluso para personas que no son alérgicas. La razón principal es la cantidad de veneno (apitoxina) inyectada en el cuerpo.

Algunos de los efectos en el cuerpo por una gran cantidad de picaduras puede provocar una reacción tóxica sistémica. Los síntomas pueden incluir:



Dolor intenso y generalizado.

Hinchazón y enrojecimiento masivo en las zonas afectadas.

masivo en las zonas afectadas. Náuseas, vómitos y diarrea.

Dolor de cabeza y vértigo.

Fiebre y convulsiones.

En casos graves, puede llevar a una insuficiencia renal y a la destrucción de glóbulos rojos (hemólisis).

Para las personas alérgicas, una sola picadura puede desencadenar una anafilaxia, una reacción alérgica grave y rápida que puede causar la muerte. Los síntomas incluyen dificultad para respirar, hinchazón de la cara o garganta, urticaria generalizada, y pérdida de conocimiento.

¿Qué hacer si me pica un enjambre de abejas? Primeros auxilios

Huir del lugar: Lo más importante es alejarse de la zona del enjambre lo más rápido posible. Corra en línea recta y busque refugio en un lugar cerrado como un coche o un edificio. Proteger la cara: Cúbrase la cabeza y la cara con una chaqueta o lo que tenga a mano para proteger las vías respiratorias y los ojos. No agitar los brazos: Mover los brazos bruscamente o intentar aplastar a las abejas solo las irritará más y atraerá a otras. Retirar los aguijones: Una vez en un lugar seguro, es crucial quitar los aguijones de la piel lo antes posible. No use pinzas ni los dedos, ya que podría inyectar más veneno. Raspe la piel con el borde de una tarjeta de crédito, una uña o un cuchillo sin filo. Lavar la zona: Limpie las áreas de las picaduras con agua y jabón. Aplicar frío: Coloque compresas frías o hielo envuelto en una toalla sobre las picaduras para reducir el dolor y la hinchazón. Buscar ayuda médica inmediata: Si ha recibido múltiples picaduras (más de 10-15), o si presenta síntomas de reacción alérgica o tóxica, es fundamental acudir a un servicio de urgencias de inmediato.

Este incidente en Jesús María subraya el peligro de la apicultura urbana no regulada y la importancia de saber cómo reaccionar ante un ataque de estas características.