¿Los sismos más fuertes ocurren en diciembre? Esto dice un experto del Sismológico Nacional

Luis Quintanar Robles, investigador del Departamento de Sismología del Instituto de Geofísica de la UNAM, aclaró si es verdad que los sismos más fuertes ocurren en diciembre o septiembre, una de las dudas más comunes cuando se registra este movimiento de la tierra.

En entrevista para Hechos Meridiano, explicó que es falso creer que existe una época, fecha o hasta clima que propicia la aparición de un sismo a lo largo de la República Mexicana. Sin embargo, mencionó que los datos históricos permiten establecer que los temblores más fuertes han ocurrido en diciembre y no en septiembre.

“No tienen época, no tienen temporada del año para ocurrir, lo que se dice que ocurren en septiembre es falso, ocurren en cualquier época del año a cualquier hora, según la estadística del siglo pasado, la mayoría de los sismos grandes son en diciembre y no en septiembre como normalmente se cree, los sismos no tienen época del año para ocurrir”, aclaró.

¿Habrá réplicas por el sismo de 5.7 grados en Puebla?

El especialista del Servicio Sismológico Nacional añadió que, en el caso del sismo de 5.7 grados registrado al sur de sur de Chiautla de Tapia, Puebla, no se prevé que deje muchas réplicas debido a que fue un temblor de profundidad intermedia y no superficial como los que se reportan en la costa de Guerrero o Oaxaca.

“Todavía no se tiene información de réplicas, fue de profundidad intermedia, no fue muy superficial. Este tipo de sismos producen menos réplicas que los sismos que vienen de la Costa, no podemos esperar muchas réplicas, aunque sí puede haber”, añadió en la entrevista para Hechos Meridiano.

“Se escuchó un tronido y empezó a temblar”

En Hechos Meridiano también se compartió el testimonio de Mildred, una joven que narró el momento en que se registró el sismo en Puebla.

Mildred contó que se encontraba junto a su hija y todo ocurrió en cuestión de segundos cuando de pronto se escuchó un estruendo y comenzó a temblar en la zona en que se encontraba. Además, mencionó que en menos de un minuto los vecinos de la cuadra salieron de sus hogares para ponerse bajo resguardo.